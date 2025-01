Homem morre após colisão entre dois carros na BR-386, no Vale do Taquari

Um homem morreu após uma colisão frontal entre dois carros na BR-386, em Fazenda Vilanova , no Vale do Taquari, neste sábado (18). O acidente foi registrado por volta das 18h30min, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Lajeado.

De acordo com a PRF, o homem tinha 56 anos e conduzia um carro Renault Scenic emplacado em Estrela . Ele chegou a ser encaminhado para atendimento médico no Hospital Estrela, mas não resistiu. Até a última atualização desta reportagem, a identidade dele não havia sido divulgada.

O Renault Scenic se deslocava pela contramão quando colidiu com um veículo Meriva emplacado em Porto Alegre. No total, oito pessoas se envolveram no acidente. Além do condutor que morreu, ocupavam o Scenic outros três passageiros, de 52, 13 e 12 anos. Todos ficaram gravemente feridos e foram levados para hospitais da região.