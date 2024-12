Acidente envolvendo dois ônibus e uma carreta na Bahia causa a morte de pelo menos cinco pessoas

Um acidente envolvendo dois ônibus e uma carreta na noite de quarta-feira (4), na BR-110, na cidade de Olindina, a 218 quilômetros de Salvador, no Estado da Bahia causou a morte de pelo menos cinco pessoas. Outras 21 ficaram feridas. As informações são do g1 .

De acordo com o 19ª Batalhão de Bombeiros Militares de Alagoinhas, dois ônibus de turismo transitavam pela rodovia no sentido Norte-Sul, enquanto a carreta estava estacionada no acostamento desde segunda-feira (3). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi deixado no local após pegar fogo.