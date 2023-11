A ponte do Arroio Bossoroca, na BR-290, que interliga os municípios de São Sepé e Vila Nova do Sul, na região central do Estado, foi interditada neste domingo (12) devido à elevação do arroio na região. O trecho, que fica no quilômetro 353,9 da rodovia — entre o entroncamento com a BR-392 e as duas cidades —, está com o trânsito totalmente bloqueado, por tempo indeterminado.