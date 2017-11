O trânsito na região central de Caxias do Sul terá mais uma mudança a partir da próxima segunda-feira (06). O estacionamento em 14 quadras das ruas Sinimbu e Pinheiro Machado voltará a ser liberado entre 21h e 6h. A estimativa da prefeitura é que sejam criadas 200 vagas de estacionamento neste horário. Com isso, a Secretaria de Trânsito retira mais uma das medidas implantadas pelo Sistema Integrado de Mobilidade (SIM).

Leonardo Portella / Prefeitura de Caxias do Sul,divulgação

Nos últimos meses, houve alterações nas vagas em três pontos. Na Rua Alfredo Chaves, perto da prefeitura, passaram a ser gratuitas e organizadas de forma oblíqua no mês de maio. No mesmo mês, a Secretaria de Trânsito proibiu o estacionamento das 16h às 20h na Avenida São Leopoldo. Em agosto, foram liberadas vagas na Avenida Rio Branco, entre a Avenida Itália e a Rua Machado de Assis, no bairro São Pelegrino, durante a noite e madrugada.