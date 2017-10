O motorista perdeu o controle do veículo, que acabou capotando, depois do atropelamento do animal. Os seis passageiros foram encaminhados ao hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta. Duas pessoas estão gravemente feridas já que, com o impacto, foram jogadas para fora do automóvel no momento do acidente. As pessoas eram conduzidas pelo transporte da prefeitura para ser atendidas em consultas médicas agendadas em Porto Alegre.