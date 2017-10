A travessia de balsa entre o Brasil e a Argentina foi suspensa nesta segunda-feira (23) em dois municípios da região noroeste do Estado devido ao alto nível do Rio Uruguai. O transporte está suspenso entre Porto Xavier e San Javier e entre Porto Vera Cruz e Panambí.

Conforme o coordenador da Defesa Civil da região, major Paulo Kunkel, o nível do rio costuma subir após períodos de chuva intensa, já que o Rio Uruguai recebe água de outras regiões. Como a previsão é de tempo seco nos próximos dias, a expectativa é de que o transporte possa ser retomado ainda nesta semana, quando o nível do rio baixar. Além de ser perigoso fazer o transporte devido ao volume de água, as balsas não conseguem atracar nos portos.