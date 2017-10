Um caminhão bateu em uma árvore e derrubou dois semáforos no centro de Caxias do Sul por volta das 16h30min desta terça-feira (24). O motorista trafegava pela Borges de Medeiros, quando colidiu na planta, arrastou fiação e provocou a queda das sinaleiras. Ele fugiu do local do acidente, depois de dizer a testemunhas que daria a volta na quadra.