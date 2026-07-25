SpaceX realiza com sucesso voo de teste da Starship

Nave pousou tranquilamente no oceano Índico. HANDOUT / SPACEX

O megafoguete Starship, desenvolvido pela SpaceX para viajar à Lua e a Marte, realizou nesta sexta-feira (24) um voo de teste bem-sucedido.

"Starship está intacto, boiando no oceano e transmitindo telemetria!", publicou o bilionário Elon Musk, diretor-executivo da empresa, no X.

A nave de 124 metros de altura decolou do Texas pouco antes das 18h, horário local (20h no horário de Brasília). Trata-se do 13º ensaio desse foguete, o maior e mais potente já desenvolvido, e do segundo voo de sua versão mais recente, denominada V3.

Depois que as duas seções do foguete se separaram no ar, foram realizados com sucesso vários testes e manobras com o propulsor antes da conclusão de seu percurso na água, conforme o previsto.

A nave pousou tranquilamente no oceano Índico em meio aos estrondosos aplausos dos funcionários da SpaceX, que acompanhavam ao vivo as imagens a partir da base da empresa.

— É a amaragem mais suave que já conseguimos — exclamou Dan Huot, um responsável da companhia durante a transmissão ao vivo, evocando "um cenário dos sonhos".

Embora a SpaceX já tivesse demonstrado que podia recuperar o gigantesco propulsor — graças a uma técnica complexa em que o artefato retorna à torre de lançamento para ser capturado por braços mecânicos —, o objetivo desta sexta-feira (24) era testar os limites do aparato, de modo que vários motores foram deliberadamente desligados.