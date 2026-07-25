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Plataforma de arrecadação online com origem no RS sofre ataque hacker

Crime cibernético não causou "prejuízo financeiro ou à segurança dos usuários, tampouco acesso a dados sensíveis ou senhas", segundo a companhia

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