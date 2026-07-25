Plataforma de arrecadação online com origem no RS sofre ataque hacker

Conhecida plataforma de arrecadação online, o Vakinha, que tem origem no Rio Grande do Sul, informou ter sofrido um ataque hacker. Segundo a companhia, o crime cibernético não causou "prejuízo financeiro ou à segurança dos usuários, tampouco acesso a dados sensíveis ou senhas".
"A empresa acionou os protocolos de segurança, conteve o acesso indevido e iniciou uma investigação técnica especializada para apurar a origem e eventuais impactos do incidente", afirmou em nota. Orientou que "não é necessária nenhuma ação por parte dos usuários, que podem continuar utilizando a plataforma normalmente".
O Vakinha avisou que reportou o caso às autoridades competentes e reforçou mecanismos de monitoramento e de proteção dos sistemas. A empresa também pontuou que "está adotando todas as providências jurídicas e técnicas cabíveis".