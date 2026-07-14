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Fim de uma era: como o término da mídia física no PlayStation vai afetar lojas e jogadores

Sony anunciou que não produzirá mais games em disco para o console a partir de 2028, decisão que desagradou muitos fãs

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Carlos Redel

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