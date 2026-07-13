Molécula de açúcar é detectada pela primeira vez fora do Sistema Solar

Eritrulose é o primeiro açúcar verdadeiro detectado no espaço interestelar. Tryfonov / stock.adobe.com

Um grupo de astrônomos detectou, pela primeira vez, uma molécula de açúcar fora do Sistema Solar. O composto, de quatro átomos de carbono, chamado eritrulose, foi encontrado circulando em uma nuvem de gás e poeira perto do centro da Via Láctea.

As descobertas foram publicadas nesta segunda-feira (13) na revista científica Nature Astronomy e podem ajudar a esclarecer como a vida na Terra começou.

Em entrevista ao g1, a astrônoma Izaskun Jiménez-Serra, do Centro de Astrobiologia da Espanha (CAB-CSIC/INTA) e principal autora do estudo, explica que cientistas já haviam encontrado no espaço moléculas como o glicolaldeído, semelhantes a açúcares. Entretanto, nenhuma delas era classificada como um açúcar de verdade.

— É por isso que a eritrulose é o primeiro açúcar verdadeiro detectado no espaço interestelar — diz.

A descoberta

Dois radiotelescópios na Espanha, o Yebes 40m e o IRAM 30m, coletaram os dados utilizados na descoberta. Os equipamentos captaram uma espécie de "impressão digital" de rádio da molécula dentro de uma das regiões químicas mais ricas já estudadas na nossa galáxia: a nuvem molecular conhecida como G+0,693-0,027.

Segundo os pesquisadores, a formação de moléculas como a eritrulose pode ter ocorrido na própria nuvem que deu origem ao Sistema Solar, antes de o Sol e os planetas existirem. Posteriormente, essas moléculas teriam sido transportadas por cometas e asteroides até a Terra primitiva.