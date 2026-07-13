Ciência e Tecnologia

Doce surpresa
Notícia

Molécula de açúcar é detectada pela primeira vez fora do Sistema Solar

Composto, de quatro átomos de carbono, estava circulando dentro de uma nuvem de gás e poeira perto do centro da Via Láctea

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