Inteligência artificial é usada em 59% dos órgãos federais e estaduais; Judiciário lidera adoção

Pesquisa TIC Governo 2025 avaliou a adoção de tecnologias como inteligência artificial no setor público brasileiro. Reprodução / adobe.stock.com

A inteligência artificial (IA) é utilizada em 59% dos órgãos federais e estaduais brasileiros. O Judiciário lidera essa adoção, com uso em 94% dos órgãos do poder em 2025. Na sequência, vêm Ministério Público (92%), poder Legislativo (83%) e poder Executivo (55%).

Os dados são da pesquisa TIC Governo 2025, divulgada nesta quinta-feira (23) pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Conduzido pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), o levantamento está em sua sétima edição.

A aplicação de IA mais frequente apontada pelos órgãos públicos brasileiros é para automação de fluxos de trabalho, adotada por 39% das instituições (45% na esfera federal e 38% na estadual).

Depois, vêm mineração de texto e análise de linguagem, utilizadas por 35% dos órgãos (46% na esfera federal e 34% na estadual), e ferramentas de aprendizagem de máquina para predição e análise de dados, presentes em 31% dos órgãos (39% na esfera federal e 30% na estadual).

Quanto à presença de IA nas prefeituras brasileiras, mapeada pela primeira vez no estudo, constou-se que 27% delas utilizam a tecnologia. Mas há disparidades conforme o porte do município: a adoção chega a 85% nas cidades com mais de 500 mil habitantes e 81% nas capitais, enquanto naquelas com até 10 mil habitantes é de 22%.

Inteligência artificial generativa

Também foi traçado pela pesquisa um panorama do uso de IA generativa no setor público — tecnologia de ferramentas como ChatGPT e geradores de imagens e vídeos.

Na esfera federal, 65% dos órgãos têm iniciativas de utilização dessa tecnologia em processos internos e 29% a empregam em serviços prestados diretamente ao cidadão. Na esfera estadual, as proporções são de 56% (em processos internos) e 28% (em serviços ao cidadão). E, na esfera municipal, de 31% e 17%, respectivamente.

Falta de capacitação é entrave

Um dos desafios da adoção de IA apontados pelas organizações públicas pesquisadas é a falta de capacitação. Esse problema foi indicado por 19% dos órgãos federais, 21% dos estaduais e 40% das prefeituras.

Entre os entraves citados por gestores das administrações municipais estão o fato de a tecnologia não ser considerada uma prioridade de governo (36%), a ausência de necessidade ou interesse (35%), dificuldades relacionadas à disponibilidade e qualidade dos dados (35%) e custos elevados (34%).

WhatsApp e Telegram

Os aplicativos de mensagem WhatsApp e Telegram estão mais presentes nos canais de atendimento à população, tendo seu uso aumentado de 56% das prefeituras em 2023 para 64% em 2025. São o segundo canal de contato mais utilizado pelos municípios, atrás do telefone convencional (83%).

Nas organizações públicas federais, 39% disponibilizavam recursos de envio de mensagens por dispositivos móveis em 2025; e, nas estaduais, 43%.

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