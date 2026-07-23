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Inteligência artificial é usada em 59% dos órgãos federais e estaduais; Judiciário lidera adoção

TIC Governo 2025 mapeou uso da tecnologia nas três esferas de governo, incluindo prefeituras pela primeira vez

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