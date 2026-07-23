Indústria do RS é pioneira no uso de biometano como fonte de energia renovável 

No novo episódio do Radar de Inovação, a coordenadora de sustentabilidade da TK Elevator, Nathalia Cardoso, explica como a empresa passou a utilizar biometano na produção de elevadores. Com unidade em Guaíba, na Região Metropolitana, a companhia foi pioneira no setor ao substituir combustíveis fósseis por um biocombustível 100% renovável – obtido a partir da decomposição de resíduos orgânicos em aterros sanitários.

A TK Elevator é uma empresa que produz soluções de mobilidade, incluindo projeto, instalação e manutenção de elevadores, escadas e esteiras rolantes, pontes de embarque em aeroportos e cadeiras elevatórias.

A iniciativa de descarbonização, realizada em parceria com a fornecedora Ultragaz, tem como objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa durante o processo de pintura dos elevadores, que necessita da queima de combustível para a secagem e cura das peças. Com a substituição do gás de origem fóssil pelo biometano, a empresa projeta uma redução superior a 90% nas emissões dessa etapa produtiva, sem alterações significativas na operação industrial.

Além de evitar o uso de combustíveis fósseis, a solução contribui para impedir que o metano seja liberado diretamente na atmosfera, onde possui um potencial de aquecimento global superior ao do dióxido de carbono.