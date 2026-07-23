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Indústria do RS é pioneira no uso de biometano como fonte de energia renovável 

Programa recebe a TK Elevator, que aposta na descarbonização da indústria sem abrir mão da produtividade

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