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God of War Laufey ganha data de lançamento; saiba quando jogo chega ao PS5

Novo jogo da franquia explora história da personagem Faye, esposa de Kratos e mãe de Atreus, que também conhecida como Laufey

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