God of War Laufey ganha data de lançamento; saiba quando jogo chega ao PS5

Título será lançado em 16 de fevereiro de 2027. Playstation / Divulgação

O novo jogo da franquia God of War, chamado de God of War Laufey, será disponibilizado ao público em 16 de fevereiro de 2027, exclusivamente para PlayStation 5 (PS5), conforme revelado pela companhia neste sábado (25) na San Diego Comic-Con 2026. O lançamento marca a primeira vez que um título principal da série terá como protagonista Faye, esposa de Kratos e mãe de Atreus, também conhecida como Laufey. As informações são do site Voxel, especializado em notícias sobre jogos eletrônicos e consoles.

A história se passa após a morte de Faye, que acorda em um reino misterioso chamado Everywhen, descrito como o pós-vida dos deuses.

Ainda no evento deste sábado, a Sony Santa Monica, estúdio responsável pela criação da franquia God of War, fez o anúncio de que um novo jogo protagonizado por Kratos está em desenvolvimento e dará sequência direta aos acontecimentos de Laufey.