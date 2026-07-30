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Galpões inteligentes: como a robótica e o 5G industrial estão transformando os centros logísticos no Brasil

Programa discute como a automação está redefinindo a operação de centros de distribuição e parques empresariais no país

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