Galpões inteligentes: como a robótica e o 5G industrial estão transformando os centros logísticos no Brasil

O Radar de Inovação desta semana recebeu o diretor de negócios e desenvolvimento do Ecoparque Lourenço e Souza e CEO da Chico Imóveis, Filipe Christianetti, para falar sobre as transformações que estão remodelando os centros logísticos e as indústrias no Brasil.

Durante a conversa, Christianetti explicou como o parque – localizado em Sapucaia do Sul – foi estruturado para atrair empresas de diferentes regiões, priorizando sustentabilidade, planejamento de longo prazo e infraestrutura preparada para novas tecnologias.

Entre os destaques da conversa está o avanço dos centros logísticos automatizados, que combinam sensores, sistemas inteligentes, empilhadeiras autônomas, análise de dados e inteligência artificial para otimizar as operações.

Segundo Felipe, essa transformação já é uma realidade em empresas do setor, especialmente em mercados mais avançados, como o chinês, onde robôs e sistemas automatizados assumem tarefas repetitivas para aumentar a eficiência das operações. Com isso, cresce a demanda por profissionais qualificados para atuar na programação, operação e manutenção dessas tecnologias.