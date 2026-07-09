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"Antes do super-humano, a gente precisa resolver o humano", diz pesquisadora sobre inteligência artificial

Sócias da Voz Colab, Melissa Resch e Samantha Schreiber detalham pesquisa que mostra uma relação dúbia dos brasileiros com a IA

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Luís Felipe dos Santos

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