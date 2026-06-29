WhatsApp libera nomes de usuários no Brasil; veja passo a passo de como escolher o seu

Atualização será implementada gradualmente durante este ano. prima91 / stock.adobe.com

O WhatsApp disponibilizou, nesta segunda-feira (29), a reserva de nomes de usuário na plataforma. Com isso, não será mais necessário compartilhar o número de celular com futuros contatos, apenas o nome cadastrado.

A proposta surge com a intenção de preservar ainda mais a privacidade do usuário.

O recurso será lançado oficialmente nos próximos meses. Mas ainda não há data para a estreia.

De acordo a página oficial do WhatsApp, a reserva antecipada é para garantir que as pessoas escolham o nome desejado — já que são mais de 3 bilhões de usuários do aplicativo e muitos nomes se repetem.

A plataforma já anunciou a novidade para os internautas através das redes sociais. (Veja abaixo)

Confira mais informações sobre o lançamento e como fazer a reserva do seu nome de usuário.

Como reservar o nome?

Para reservar o nome de usuário, basta ter a versão mais recente do WhatsApp no smartphone:

Acesse a aba " Configurações"

Clique em "Conta"

Selecione a opção "Nome de usuário"

Crie o apelido exclusivo que desejar e clique em "Salvar"

Quando o serviço ficará disponível?

Ainda não há data confirmada para o lançamento, mas o aplicativo garante que irá implementar a atualização gradualmente ainda neste ano. Quando o recurso estiver oficialmente disponível no país, o WhatsApp enviará uma notificação para os usuários pelo próprio app.



