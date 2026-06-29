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WhatsApp libera nomes de usuários no Brasil; veja passo a passo de como escolher o seu

Com a novidade, usuários poderão ocultar o número de celular e compartilhar apenas o nome cadastrado no aplicativo de mensagens

Zero Hora

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