Usuários podem mudar endereço no Gmail do Google a partir desta sexta-feira; veja o passo a passo

Também é possível alterar como o nome do remetente aparece para os leitores do e-mail. Romain TALON / stock.adobe.com

O Google passou a permitir que usuários brasileiros mudem seus endereços do Gmail — a parte que vem antes de @gmail.com. A atualização havia sido liberada em abril nos Estados Unidos e chegou ao Brasil a partir desta sexta-feira (26) (veja abaixo como fazer).

Os indivíduos que mudarem seu endereço no Gmail passarão a usar a nova versão para entrar em ferramentas como o Google Fotos, Google Docs, Google Planilhas e Google Drive, caso a conta também seja utilizada para entrar nesses aplicativos.

Além disso, também é possível alterar como o nome do usuário é exibido para os leitores de seus e-mails. O recurso já estava disponível antes e também vale para o Gmail.

Como mudar seu endereço no Gmail

Para mudar seu endereço no Gmail, o usuário deve acessar o site Google Account Email pelo computador e efetuar o login, caso já não esteja cadastrado.

Em seguida, basta clicar em "Alterar e-mail da Conta do Google".

Depois, precisa preencher o novo endereço no campo "Nome de usuário" e selecionar "Mudar o e-mail".

Interface do Google Account Email. Reprodução / Google

Na hora da alteração, o indivíduo deve colocar um endereço que ainda não foi usado por outra pessoa.

Caso o endereço colocado não esteja disponível, o Google informará que "não é possível mudar essa configuração para sua conta", e o usuário precisará preencher um novo endereço.

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Mesmo após a mudança, o usuário ainda terá direito sobre seu antigo e-mail, que passará a ser um endereço alternativo para acessar a mesma conta.

Com a alteração feita, o usuário receberá e-mails enviados para os dois endereços (o novo e o antigo) e não poderá criar um novo e-mail com fim @gmail.com para a conta por um ano.

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Como mudar seu nome no Gmail

Para continuar com seu endereço de e-mail, mas mudar como os destinatários veem seu nome, o usuário deve: