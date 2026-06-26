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Usuários podem mudar endereço no Gmail do Google a partir desta sexta-feira; veja o passo a passo

Indivíduos passarão a usar nova versão para entrar em ferramentas como Google Fotos, Google Docs, Google Planilhas e Google Drive

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