Uber demite 23% dos funcionários do setor de recursos humanos

Empresa mencionou "sobreposição de funções, indefinições sobre responsabilidades e equipes distantes" para justificar demissões Diego / stock.adobe.com

A Uber cortou, nesta quarta-feira (4), 23% dos postos de trabalho do setor "People and Places" (Pessoas e Locais), que inclui recursos humanos, recrutamento, instalações corporativas e cultura organizacional. As informações foram divulgadas em primeira mão pela agência de notícias americana de economia Bloomberg.

A medida é a primeira de impacto em postos de trabalho desde que Jill Hazelbaker assumiu a presidência da empresa e a diretoria de Assuntos Corporativos, no início de maio. Ela está na empresa desde 2015 e foi anteriormente diretora de Marketing e vice-presidente sênior de Comunicações e Políticas Públicas.

GZH entrou em contato com a representação da empresa no Brasil para questionar se a medida afeta postos no país. Por meio de sua assessoria de imprensa, a empresa declarou não ter um posicionamento sobre o impacto local, mas confirmou as informações divulgadas pela Bloomberg.

À Bloomberg, um porta-voz da empresa declarou que esses cargos correspondem a menos de 1% do quadro global da Uber, que conta com cerca de 34 mil empregados. Neste número, não estão incluídos os cerca de 10 milhões de motoristas que trabalham pela plataforma, que são considerados trabalhadores independentes parceiros.

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No mercado financeiro, a repercussão do anúncio foi moderada. Após registrar perdas mais acentuadas no início do pregão, as ações da Uber reduziram a queda e recuavam 0,6%, cotadas a US$ 71,21 por volta das 10h30min desta quarta-feira (4) em Nova York.

Fim do trabalho remoto

Além das demissões, profissionais de recursos humanos que tinham autorização para atuar remotamente foram orientados a retomar o trabalho presencial, em conformidade com a política da empresa que exige presença no escritório três vezes por semana desde junho de 2025.

Em comunicado interno, Hazelbaker afirmou que o crescimento da companhia tornou parte da "estrutura excessivamente complexa, com sobreposição de funções, indefinições sobre responsabilidades e equipes distantes das áreas de negócio que deveriam apoiar".

Impacto da IA?

A Uber ressaltou que as medidas não estão relacionadas ao avanço da inteligência artificial (IA).

Diferentemente de outras gigantes da tecnologia que têm promovido cortes amplos para financiar investimentos em IA, a empresa afirma que este ajuste é pontual e com foco na redução de custos e eficiência.

A companhia segue com mais de 800 vagas abertas, inclusive para projetos ligados à expansão dos carros autônomos, embora tenha anunciado recentemente uma desaceleração nas contratações — esta, sim, em razão do uso crescente de ferramentas de IA.