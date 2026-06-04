Ciência e Tecnologia

Demissões em tecnologia
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Uber demite 23% dos funcionários do setor de recursos humanos

Medida é a primeira de impacto em postos de trabalho desde que Jill Hazelbaker assumiu a presidência da empresa, em maio. Conforme a empresa, as demissões não afetam motoristas e não estariam ligadas ao uso de IA

Zero Hora

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