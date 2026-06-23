Tua Voz, Santa Maria: Rafael Bagolin, CEO da Jusfy

Startup foi destaque no South Summit Divulgação / Divulgação





O oitavo episódio da segunda temporada do podcast Tua Voz Santa Maria teve como entrevistado Rafael Bagolin, CEO e fundador da startup santa-mariense Jusfy, plataforma de tecnologia voltada para advogados.

Durante a conversa, Rafael contou sua trajetória profissional, desde os 17 anos atuando na advocacia até a criação da empresa, que nasceu da necessidade de resolver problemas enfrentados diariamente pelos profissionais do Direito.

O empreendedor explicou como uma simples calculadora jurídica desenvolvida para uso próprio se transformou em uma das principais legaltechs do país. Hoje, a Jusfy reúne dezenas de ferramentas para advogados, incluindo soluções baseadas em inteligência artificial, e atende milhares de profissionais em todo o Brasil.

Rafael também falou sobre inovação, empreendedorismo, os impactos da inteligência artificial na advocacia, os desafios de escalar um negócio de tecnologia a partir do interior do Rio Grande do Sul e a decisão de manter Santa Maria como sua base. Além disso, compartilhou reflexões sobre família, propósito e o desejo de inspirar os filhos a acreditarem nos próprios sonhos.

O episódio destacou como conhecimento, tecnologia e visão empreendedora podem transformar uma necessidade cotidiana em uma empresa de alcance nacional, sem perder as raízes na cidade onde tudo começou.

A entrevista contou com a participação do comunicador da Rádio Gaúcha, Lucas Amorim.

Sobre o Podcast

O “Tua Voz: Santa Maria” chega à décima primeira temporada. São mais de 120 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.

Santa Maria permeia, sempre, os debates. O podcast tem como propósito dar voz à cidade, convidando personalidades da região para falar sobre assuntos relacionados ao município, factuais ou não. Os convidados são selecionados a partir de sua conexão com Santa Maria, como líderes de entidades, comunitários, empresários, esportistas e outros.

Nas conversas, os entrevistados contam sobre a relação com a cidade, refletem sobre crenças e perspectivas para o município, discutem dificuldades e soluções ou debatem pautas que impactam diretamente a realidade local.