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Siri vira chatbot: Apple revela iOS 27 com foco em inteligência artificial; veja novidades

Atualização traz recursos para edição de fotos, automação de tarefas, integração entre dispositivos, controles parentais ampliados e melhorias de desempenho para iPhones compatíveis

Leonardo Martins

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