Siri vira chatbot: Apple revela iOS 27 com foco em inteligência artificial; veja novidades

Destaque do iOS 27 é a Siri AI, assistente reformulada com inteligência artificial do Google. Reprodução / WWDC 2026

A Apple apresentou nesta segunda-feira (8), durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026, conferência anual de desenvolvedores da empresa, o iOS 27: nova versão do sistema operacional do iPhone.

O destaque do lançamento é a Siri AI, assistente reformulada com inteligência artificial do Google que passa a funcionar como um chatbot capaz de conversar e executar tarefas.

O sistema também traz mais controles para o uso por crianças, novas ferramentas de edição de fotos e ganhos de desempenho.

Esta foi a última conferência de Tim Cook como CEO da empresa.

Siri AI: a assistente vira um chatbot

Siri deixa de ser apenas um assistente de voz e ganha funções semelhantes às de aplicativos como ChatGPT. Reprodução / WWDC 2026

A reformulação da Siri é a principal aposta do iOS 27. Rebatizada de Siri AI, a assistente agora roda sobre um modelo de inteligência artificial do Google, o Gemini, adaptado pela Apple com 1,2 trilhão de parâmetros.

Esses parâmetros são os ajustes internos que determinam a capacidade de um sistema de IA. A parceria entre as duas empresas foi fechada em janeiro, em um acordo estimado em cerca de US$ 1 bilhão por ano.

Na prática, a Siri deixa de ser apenas uma assistente de voz e ganha funções semelhantes às de aplicativos como o ChatGPT e o próprio Gemini.

Ela passa a manter conversas mais longas, nas quais o usuário pode ir e voltar ao assunto sem precisar repetir o contexto. É possível pedir, por exemplo, um plano detalhado, trocar ideias em uma sessão de brainstorming ou receber comentários sobre um documento, e não apenas fazer perguntas rápidas.

A assistente também reconhece o que está na tela do aparelho e pode usar dados pessoais armazenados no celular, como mensagens, compromissos da agenda e fotos, para fornecer respostas mais personalizadas.

As formas de acionar a assistente se multiplicam e o usuário também poderá ajustar o ritmo e a expressividade da ferramenta. Todas essas mudanças chegam ainda ao CarPlay, o sistema da Apple para veículos, e aos AirPods.

No lançamento, a Siri AI funcionará apenas em inglês. O suporte a outros idiomas, incluindo o português, deve chegar posteriormente, em data ainda não informada.

Inteligência visual: a câmera que entende o que você vê

Imagens analisadas e as conversas ficam armazenadas no aplicativo da Siri. Reprodução / WWDC 2026

A Siri AI passa a interpretar imagens. No iPhone, o recurso fica integrado à câmera, em um novo Modo Siri. Ao tocar no botão de disparo, a assistente analisa o que está à frente e oferece informações ou sugere ações.

Ao apontar o celular para um prato de comida, por exemplo, é possível obter dados nutricionais. Em um restaurante, o usuário pode direcionar a câmera para a conta, selecionar o que consumiu e dividir o valor pelo Apple Cash, sistema de pagamentos da empresa. O serviço, porém, ainda não está disponível no Brasil.

Criação e edição de imagens com IA

No Image Playground, as imagens podem ser refinadas por meio de gestos na tela. Reprodução / WWDC 2026

O Image Playground, aplicativo de geração de imagens da Apple, foi reformulado e agora cria imagens de alta qualidade em praticamente qualquer estilo, inclusive fotorrealista.

O usuário descreve o que deseja em linguagem natural, pode combinar pessoas da própria galeria e transformar fotos em diferentes estilos. As imagens podem ser refinadas por meio de gestos na tela: basta circular um objeto para movê-lo, redimensioná-lo ou modificá-lo.

No app Fotos, a Apple acrescentou três ferramentas de edição baseadas nos novos modelos de IA. A primeira é uma versão aprimorada do Cleanup — que remove elementos indesejados da imagem com preenchimento mais realista, mesmo em cenas complexas.

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A segunda, chamada Extend, amplia a área ao redor do tema principal, ajudando a corrigir problemas como um horizonte torto sem a necessidade de recortar a foto.

A terceira ferramenta, denominada spatial reframing, utiliza o entendimento de imagens tridimensionais desenvolvido para o Vision Pro. Ela permite ajustar o enquadramento depois que a foto foi tirada, corrigindo situações como uma placa aparecendo atrás da cabeça de alguém ou um ângulo mal escolhido no momento do clique.

Segundo a empresa, o objetivo é aprimorar as imagens preservando a autenticidade do momento original.

Recursos mais inteligentes

Organização de abas abertas: o sistema analisa cada página, identifica semelhanças e agrupa conteúdos relacionados

o sistema analisa cada página, identifica semelhanças e agrupa conteúdos relacionados Notify Me: monitora páginas em nome do usuário. A pessoa descreve o que procura, fecha a aba e recebe uma notificação quando a mudança ocorre

monitora páginas em nome do usuário. A pessoa descreve o que procura, fecha a aba e recebe uma notificação quando a mudança ocorre Describe an Extension: o usuário descreve em linguagem natural o que deseja, como um botão para salvar e avaliar receitas, e o navegador monta a ferramenta sob medida

o usuário descreve em linguagem natural o que deseja, como um botão para salvar e avaliar receitas, e o navegador monta a ferramenta sob medida App Senhas: passa a corrigir automaticamente senhas fracas ou comprometidas

passa a corrigir automaticamente senhas fracas ou comprometidas Mensagens: app passa a compreender melhor o contexto das conversas e oferece sugestões rápidas de ações, como criar um lembrete ou uma nota

app passa a compreender melhor o contexto das conversas e oferece sugestões rápidas de ações, como criar um lembrete ou uma nota Calendário: passa a criar eventos a partir de descrições em linguagem natural

passa a criar eventos a partir de descrições em linguagem natural Call Context: reúne informações úteis de outros aplicativos durante uma ligação

reúne informações úteis de outros aplicativos durante uma ligação App Casa: usado para automação residencial, passa a agrupar notificações relacionadas em um único aviso, atualizado conforme a situação evolui

Quanto custa e quem pode usar a IA

Os novos recursos de inteligência artificial chegam gratuitamente por meio das atualizações de software e funcionam em todos os idiomas já compatíveis com o Apple Intelligence.

Algumas funções, porém, terão limitações. A geração de imagens, por exemplo, ficará parcialmente restrita para a maioria dos usuários e será liberada integralmente apenas para assinantes do iCloud+, o serviço pago de armazenamento em nuvem da Apple, que também passa a incluir recursos de IA para câmeras domésticas compatíveis.

Há ainda restrições relacionadas ao hardware. Os recursos funcionam nos mesmos modelos já compatíveis com o Apple Intelligence, mas as funcionalidades mais exigentes, como as vozes expressivas e o ditado avançado, ficam reservadas aos aparelhos mais recentes, como o iPhone Air e o iPhone 17 Pro.

Design ajustável e sistema mais rápido

Usuário poderá escolher entre um visual mais transparente ou mais opaco. Reprodução / WWDC 2026

A próxima versão do macOS terá o codinome Golden Gate. O visual Liquid Glass, responsável por dar aparência translúcida a menus e botões no iPhone e no Mac, passa a oferecer ajustes mais detalhados. O usuário poderá escolher entre um visual mais transparente ou mais opaco.

A Apple também promete respostas mais rápidas no iOS e no macOS, com uso mais eficiente da memória RAM e do processador. Um dos exemplos citados foi a navegação pela biblioteca de fotos do iPhone.

As buscas em iPhones, iPads e Macs também devem ficar mais ágeis graças a mudanças no sistema de indexação de arquivos.

Parte dessas melhorias deverá alcançar até modelos mais antigos, como o iPhone 11.

Entre os anúncios de menor porte, a Apple confirmou que os AirPods ganharão um equalizador de áudio nativo, recurso solicitado pelos usuários há anos.

Mais controle dos pais sobre o uso por crianças

A Apple anunciou novos recursos de controle parental desenvolvidos em parceria com a Academia Americana de Pediatria. Entre as novidades estão contas infantis com proteções automáticas, como bloqueio de sites adultos, restrições na App Store e acesso apenas a conteúdos adequados para cada faixa etária.

O novo recurso Ask to Browse exige autorização dos pais para que crianças acessem sites inéditos no Safari, complementando o Ask to Buy, que já controla o download de aplicativos. Os responsáveis também poderão definir com quem os filhos podem se comunicar.

A ferramenta Tempo de Uso (Screen Time) passa a sugerir limites diários para entretenimento, jogos e redes sociais, com recomendações ajustadas conforme a idade.

Os pais poderão personalizar esses limites, criar regras para horários escolares e acompanhar o uso do aparelho por meio de uma interface reformulada.

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Quais iPhones recebem o iOS 27

A lista oficial de compatibilidade começa no iPhone 11. A permanência da linha chamou atenção porque havia especulações de que o aparelho deixaria de receber atualizações de sistema. No entanto, ele seguirá compatível com a nova versão.

Já o iPhone SE de segunda geração, lançado em 2020, ficou de fora da lista.

Receberão a atualização:

Linha iPhone 11

Linha iPhone 12

Linha iPhone 13

Linha iPhone 14

Linha iPhone 15

Linha iPhone 16 (incluindo o iPhone 16e)

Linha iPhone 17 (incluindo o iPhone 17e)

iPhone Air

A Apple ressalta, porém, que mesmo entre os aparelhos compatíveis, os recursos mais avançados de inteligência artificial tendem a exigir processadores mais recentes, a partir do iPhone 15 Pro.

Quando o iOS 27 chega

As versões de teste do iOS 27 e dos demais sistemas, como iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27, ficam disponíveis para desenvolvedores ainda nesta semana.

Uma versão beta aberta ao público será lançada no próximo mês.

A versão final para todos os usuários chegará no segundo semestre, juntamente com a próxima geração de iPhones.

A Apple também apresentou uma prévia do homeOS, sistema operacional voltado a futuros dispositivos de automação residencial.

A Siri AI será lançada em fase de testes ainda neste ano, com restrições regionais. Inicialmente, a assistente não estará disponível na União Europeia para iOS e iPadOS, enquanto a Apple trabalha em uma solução compatível com as regras locais de privacidade e segurança.