Ciência e Tecnologia

Estudo da UFSM 
Notícia

Pesquisadores descobrem fóssil de réptil "avô dos dinossauros" de 240 milhões de anos inédito na América do Sul

Identificação da espécie inédita do Período Triássico do tamanho de uma pequeno jacaré ajuda a compreender a evolução dos ancestrais dos dinossauros e crocodilos 

Sofia Lungui

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