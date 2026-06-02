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iFood começa a usar drones para entregas em rota inédita sobre área residencial de São Paulo; veja vídeo

Percurso de 3,5 quilômetros é realizado em cerca de cinco minutos e faz parte da estratégia da empresa para ampliar a eficiência logística

Leonardo Martins

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