Asteroide passará perto da Terra no sábado; veja o que se sabe sobre o assunto

Ilustração da Nasa representa um asteroide no espaço. Nasa / Divulgação

Um asteroide passará perto da Terra no sábado (27). A informação foi confirmada, nesta quarta-feira (24), pela Agência Espacial Europeia (ESA) nesta quarta-feira (24).

A pasagem do corpo rochoso poderá ser vista em diversas partes do mundo e, para alívio da humanidade, não haverá colisão entre o asteroide e a Terra.

— A aproximação de um objeto deste tamanho à Terra ocorre apenas a cada poucos anos, embora, desta vez, a Lua, brilhante e próxima, possa dificultar a observação no momento em que o asteroide estiver mais próximo — explica Juan Luis Cano, do Escritório de Defesa Planetária da ESA.

Asteroides são rochas antigas, remanescentes da formação do Sistema Solar. Compostos principalmente de rocha e metal, não possuem o brilho gelado, associado aos cometas.

Confira, nesta reportagem, o que se sabe sobre a passagem do asteroide:

Perguntas e respostas

Qual é o asteroide que vai passar perto da Terra?

O asteroide monitorado é o (152637) 1997 NC1, descoberto em 1997.

Quais as medidas do asteroide?

O corpo rochoso tem um tamanho estimado entre 750 e 1.650 metros, de acordo com cálculos baseados na quantidade de luz solar que reflete.

No entanto, segundo outras estimativas, ele pode ser menor, observou a ESA.

Quando ele vai passar próximo da Terra?

O asteroide atingirá seu ponto mais próximo da Terra no sábado, às 8h14min, no horário de Brasília deslocando-se a uma velocidade de 8,9 km/s.

O asteroide pode colidir com a Terra?

Nesse momento, a rocha estará a 2.559.461 quilômetros do nosso planeta, ou seja, 6,66 vezes a distância entre a Terra e a Lua, portanto a probabilidade de impacto é zero.

Será possível visualizar o asteroide?

O objeto rochoso poderá ser visto com pequenos telescópios ou binóculos potentes, durante a noite, a partir de alguns pontos do planeta.

Em sua fase de aproximação, ele será visível no Hemisfério Norte. No ponto de maior aproximação, poderá ser visto em todo o mundo. Já na fase de afastamento, apenas no Hemisfério Sul, onde fica o Brasil.