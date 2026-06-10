Google Maps anuncia ferramenta de IA para tirar dúvidas e indicar lugares a usuários

Aplicação Pergunte ao Maps foi anunciada durante o evento Google for Brasil. prima91 / stock.adobe.com

O Google anunciou uma novidade no aplicativo Google Maps que estará disponível no Brasil a partir desta quarta-feira (10). O recurso chamado Pergunte ao Maps transforma o app em uma espécie de assistente de recomendações, baseado na inteligência artificial (IA) Gemini.

O serviço funciona tanto por mensagem quanto por voz e permite que os usuários encontrem localizações e tirem dúvidas sobre "praticamente qualquer tema", inclusive sobre indicação de ônibus do transporte público, segundo o Google. O recurso exibe as respostas em formato de conversa, assim como é feito no próprio Gemini e em outros chats de IA.

Além do texto, a função mostra um mapa personalizado, imagens dos lugares sugeridos e outras informações, como dados sobre acessibilidade e detalhes sobre as obras em exibição em museus.

Conforme o g1, a novidade foi anunciada no evento Google for Brasil e será inicialmente liberada para um "grupo seleto" de usuários mais engajados com o Maps no país. Conforme o Google, a função chegará a todos os usuários do país "nas próximas semanas". Por enquanto, Pergunte ao Maps estará disponível apenas via celular, mas deve chegar ao navegador futuramente.

Como funciona o Pergunte ao Maps

O botão para acessar o Pergunte ao Maps fica no topo do app, no canto superior esquerdo, ao lado de atalhos como "Restaurantes", "Hotéis" e "Supermercados".

De acordo com o Google, as recomendações de locais são geradas a partir do cruzamento de dados de mais de 300 milhões de lugares com avaliações publicadas por mais de 500 milhões de usuários da comunidade do Maps.

— Você pode perguntar onde encontrar um hambúrguer vegano perto do trabalho ou pedir um roteiro de locais com arquitetura icônica na sua cidade. Ele usa as informações mais recentes para mostrar tudo o que você precisa saber antes de sair de casa — explica André Kowaltowski, gerente do Google Maps para a América Latina.

Exemplos de perguntas

Quais cafeterias têm Wi-Fi rápido perto do meu trabalho?

Me indique pizzarias com espaço kids na zona oeste

Quais bares com música ao vivo estão abertos agora na Vila Madalena?

Procuro restaurantes românticos que servem comida japonesa em Porto Alegre

Existem feiras de artesanato acontecendo na região central neste fim de semana?

No exemplo da cafeteria, a busca "perto do meu trabalho" funciona porque o usuário já salvou o endereço do seu emprego diretamente na sua conta do Google Maps. A IA da plataforma utiliza esses locais marcados como "casa" ou "trabalho" para decifrar comandos informais e entregar sugestões personalizadas para cada perfil.

Além dos endereços fixos, o Google também monitora o histórico de buscas recentes para refinar os resultados. Se uma pessoa pesquisa frequentemente por "restaurantes japoneses", o sistema passa a priorizar esses estabelecimentos em pesquisas futuras, mesmo que o usuário não digite a palavra "japoneses" na nova busca.