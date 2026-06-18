Encontro entre Lua, Vênus, Júpiter e Mercúrio é avistado no céu do RS

Um fenômeno celeste chamou a atenção de moradores de parte do Rio Grande do Sul na noite desta quarta-feira (17). Trata-se de um encontro entre a Lua crescente e três planetas: Vênus, Júpiter e Mercúrio.
O fenômeno, chamado de conjunção, pôde ser visto a olho nu em locais com menor nebulosidade a partir do final da tarde. Câmeras do Observatório Heller & Jung, em Taquara, no Vale do Paranhana, flagraram a aproximação entre a Lua e os planetas durante o entardecer de quarta.
Conforme o professor Carlos Jung, a última vez que houve uma conjunção entre a Lua, Vênus, Júpiter e Mercúrio foi em 2025.
— Uma conjunção astronômica acontece quando dois astros parecem ficar muito próximos no céu, vistos sob a perspectiva do observador a partir da Terra. Eles não estão realmente perto no espaço. A proximidade é aparente, causada pela nossa linha de visão — explica.
Jung pontua que nesta quinta-feira (18) não será possível ver a ocultação de Vênus pela Lua, mas ainda será possível observar o planeta e Júpiter. A orientação é olhar entre as direções oeste e noroeste do céu, na direção do pôr-do-sol.
Visto em Porto Alegre
Morador da zona leste de Porto Alegre, Júlio César Garcia registrou a conjunção. Neste caso, ele pôde observar mais claramente a aproximação entre a Lua e Vênus.
— Acompanhei desde cedo. Nunca tinha visto algo assim antes. Foi muito legal ver a aproximação deles lentamente (dos astros) — afirmou Júlio César Garcia, morador da zona leste de Porto Alegre.
O espetáculo também pôde ser visto no horizonte de outros Estados e rendeu registros fotográficos e comentários nas redes sociais: