Encontro entre Lua, Vênus, Júpiter e Mercúrio é avistado no céu do RS

Um fenômeno celeste chamou a atenção de moradores de parte do Rio Grande do Sul na noite desta quarta-feira (17). Trata-se de um encontro entre a Lua crescente e três planetas: Vênus, Júpiter e Mercúrio.

O fenômeno, chamado de conjunção, pôde ser visto a olho nu em locais com menor nebulosidade a partir do final da tarde. Câmeras do Observatório Heller & Jung, em Taquara, no Vale do Paranhana, flagraram a aproximação entre a Lua e os planetas durante o entardecer de quarta.

Conforme o professor Carlos Jung, a última vez que houve uma conjunção entre a Lua, Vênus, Júpiter e Mercúrio foi em 2025.

— Uma conjunção astronômica acontece quando dois astros parecem ficar muito próximos no céu, vistos sob a perspectiva do observador a partir da Terra. Eles não estão realmente perto no espaço. A proximidade é aparente, causada pela nossa linha de visão — explica.

O ponto mais brilhante é a Lua. Acima, Vênus. Abaixo, Júpiter e Mercúrio. Observatório Heller & Jung / Divulgação

Jung pontua que nesta quinta-feira (18) não será possível ver a ocultação de Vênus pela Lua, mas ainda será possível observar o planeta e Júpiter. A orientação é olhar entre as direções oeste e noroeste do céu, na direção do pôr-do-sol.

Visto em Porto Alegre

Fenômeno foi avistado na zona leste da Capital. Júlio Cesar Garcia / Arquivo pessoal

Morador da zona leste de Porto Alegre, Júlio César Garcia registrou a conjunção. Neste caso, ele pôde observar mais claramente a aproximação entre a Lua e Vênus.

— Acompanhei desde cedo. Nunca tinha visto algo assim antes. Foi muito legal ver a aproximação deles lentamente (dos astros) — afirmou Júlio César Garcia, morador da zona leste de Porto Alegre.

O espetáculo também pôde ser visto no horizonte de outros Estados e rendeu registros fotográficos e comentários nas redes sociais: