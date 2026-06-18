Ciência e Tecnologia

"Tá vendo aquela Lua?"
Notícia

Encontro entre Lua, Vênus, Júpiter e Mercúrio é avistado no céu do RS

Fenômeno pôde ser observado a olho nu em áreas com pouca nebulosidade na noite desta quarta-feira (17)

Júlia Ozorio

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Lucas de Oliveira

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