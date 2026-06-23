Crianças e adolescentes nas redes sociais? Entenda o que muda com a nova regulamentação 

Alvarás para atuação de menores como influenciadores digitais terá prazo máximo de 12 meses para crianças, e 18 meses para adolescentes. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) validou, nesta terça-feira (23), uma proposta que estabelece regras para atividades de crianças e adolescentes em redes sociais, como Instagram, Facebook e TikTok. As informações são do g1.

A medida aprovada é consequência da regulamentação do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente que entrou em vigor em março deste ano com o propósito de propor regras e punições aplicáveis às plataformas digitais para proteger crianças e adolescentes no ambiente online.

A nova regulamentação estabelece que os alvarás para atuação dos chamados "influenciadores mirins" terá prazo máximo de 12 meses para crianças, e 18 meses para adolescentes.

A resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

Proibições

A regulamentação proíbe a participação de crianças e adolescentes em:

Conteúdos erotizados ou de natureza sexual

Conteúdos que exponham menores a situações violadoras, vexatórias ou degradantes

Conteúdos violadores de seus direitos fundamentais

Publicidade dirigida ao público infantil caracterizada como abusiva

Conteúdos que promovam ou estimulem apostas, jogos de azar, loterias ou atividades equivalentes

Conteúdos que promovam discursos de ódio, discriminação ou outas formas de violência contra grupos vulneráveis

Conteúdos que exponham a criança ou o adolescente às piores formas de trabalho infantil

Alvará

O pedido do alvará judicial poderá ser realizado pelo responsável legal da criança e do adolescente ou por quem demonstre interesse legítimo. A solicitação deverá ser formulada perante o juízo competente em relação a cada criança ou adolescente.

Modalidades

Com base na proposta do Comitê Consultivo do Ministério da Justiça, a regulação do trabalho de influenciadores infantojuvenis foi dividida em duas modalidades de alvará:

Trabalho de publicidade tradicional adaptado à internet

Rotina de criação de conteúdo para canais e perfis de redes sociais que monetizam por mecanismos internos da plataforma

O que o pedido do alvará deve conter?

Descrição da atividade artística pretendida, instruída com roteiros de gravações assinados por ao menos um profissional responsável pela adequação do conteúdo à idade da criança ou adolescente que irá executá-los

artística pretendida, instruída com roteiros de gravações assinados por ao menos um profissional responsável pela adequação do conteúdo à idade da criança ou adolescente que irá executá-los Informações detalhadas sobre monetização , impulsionamento , publicidade , parcerias comerciais , permutas ou outras formas de exploração econômica da atividade, acompanhadas dos respectivos instrumentos contratuais

, , , , ou outras formas de exploração econômica da atividade, acompanhadas dos respectivos instrumentos contratuais Estimativa da frequência das atividades e da exposição pretendida da criança ou do adolescente

e da pretendida da criança ou do adolescente Informações sobre a existência de contratos , agências, anunciantes, fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação ou outros terceiros envolvidos na atividade, acompanhadas dos respectivos instrumentos contratuais

, agências, anunciantes, fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação ou outros terceiros envolvidos na atividade, acompanhadas dos respectivos instrumentos contratuais Informações sobre a situação educacional, as condições de saúde, a rotina da criança ou do adolescente

Para conceder o documento, o juiz responsável deverá levar em consideração a compatibilidade da atividade realizada com a faixa etária, indícios de exploração econômica indevida e instrumentalização da criança e do adolescente por parte do responsável ou de terceiros, e existência de fatores que contribuam para vulnerabilidade individual, familiar ou social.

Proteção do rendimento de menores

A legislação também lista a possível criação de uma reserva patrimonial ou de uma aplicação em conta no nome da criança ou do adolescente.