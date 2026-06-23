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Crianças e adolescentes nas redes sociais? Entenda o que muda com a nova regulamentação 

Nova norma define prazos para autorizações de influenciadores mirins e impõe sanções às plataformas que descumprirem regras

Zero Hora

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