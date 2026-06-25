Como a magnitude dos terremotos é medida? Entenda impactos de tremor na Venezuela

Terremoto dessas dimensões é sentido a grandes distâncias e provoca danos severos. JUAN BARRETO / AFP

Dois terremotos de magnitude 7,1 e 7,5 atingiram a Venezuela nesta quarta-feira (24). Os tremores provocaram destruição em Caracas, com prédios destruídos e caos nas ruas da cidade, segundo a AFP.

Para classificar a intensidade de tremores como esse, são necessários uma série de cálculos e medições. A Escala Richter mede a magnitude dos terremotos com base nas ondas sísmicas geradas pelos tremores.

Quando ocorre um terremoto, a energia acumulada nas rochas da crosta terrestre é liberada de forma repentina. A partir do alívio de tensão, são propagadas ondas sísmicas que viajam pelo interior da Terra e chegam à superfície. Quanto mais forte o terremoto, mais intensas são essas ondas, que são o que causam a percepção do tremor.

Um terremoto da magnitude como o da Venezuela normalmente é sentido a grandes distâncias e provoca danos severos.

Como é medida a magnitude de um terremoto

Aparelhos conhecidos como sismógrafos são responsáveis por medir a amplitude dessas ondas sísmicas geradas por terremotos. Esses equipamentos atuam continuamente, medindo as ondas sísmicas o tempo inteiro.

O registro é feito em um gráfico chamado sismograma e, com base nesses dados, a magnitude de um tremor é calculada.

Terremoto na Venezuela

Segundo informações divulgadas pelo Serviço Sismológico dos Estados Unidos (USGS) no X, o tremor teve seu epicentro 21 quilômetros a oeste de Morón e aconteceu por volta das 19h04min, no horário de Brasília.

Dezenas de pessoas saíram dos prédios na capital venezuelana e aguardaram na rua antes de voltar para seus escritórios e residências. Dados sísmicos classificam o terremoto como um dos mais fortes registrados na região nos últimos anos.

Alertas de tsunami foram emitidos e depois cancelados para as regiões situadas em um raio de 300 quilômetros do epicentro do terremoto, incluindo Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas.

O terremoto que causou cenas de tensão em Caracas foi registrado a 10 quilômetros de profundidade e também foi sentido na Colômbia.