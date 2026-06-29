"Bola de fogo muito bonita": entenda o que é rastro de luz visto no céu do RS

Similar a um meteoro ao olho leigo, a passagem de um rastro de luz pelo céu do Rio Grande do Sul chamou a atenção na noite desta segunda-feira (29).
— É uma bola de fogo muito bonita — afirmou Maurício Bartz, morador de São Lourenço do Sul, na região sul do Estado.
Mas, afinal, o que é a luz vista no céu gaúcho?
Lixo espacial, de acordo com o professor Carlos Fernando Jung, que lidera o observatório astronômico Heller & Jung, em Taquara, no Vale do Paranhana.
O rastro atravessou o Uruguai e se moveu do sudoeste para o sul do RS. Segundo Jung, o satélite deve ter se extinto sobre o Oceano Atlântico.
O caminho rendeu comentários e encantou os olhos das pessoas, que acreditavam se tratar de um meteoro ou de uma estrela cadente.
— Foi muito lindo. Nunca tinha visto isso em minha vida, 39 anos. Era uma faísca muito grande caindo — completa Bartz.