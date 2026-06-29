Ciência e Tecnologia

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"Bola de fogo muito bonita": entenda o que é rastro de luz visto no céu do RS

Objeto cruzou o Uruguai e se moveu do sudoeste para o sul do Estado

Júlia Ozorio

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