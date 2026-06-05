Astronautas são retirados da Estação Espacial Internacional após vazamento de ar

A Estação Espacial Internacional é um laboratório científico que orbita a Terra a aproximadamente 400 quilômetros de altitude. Nasa / Divulgação

Quatro astronautas que trabalham na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) na missão Crew-12 tiveram que se refugiar na cápsula acoplada Crew Dragon e se preparar para uma evacuação de emergência nesta sexta-feira (5). A medida ocorre devido a um "vazamento de ar" em um dos módulos da ISS, conforme informou a Nasa.

O cosmonauta russo Andrey Fedyaev, da agência espacial russa Roscosmos, trabalhou para resolver a situação, enquanto os outros três tripulantes ficaram na Dragon. A cápsula funciona como uma espécie de bote salva-vidas caso seja necessária uma evacuação.

Ainda segundo a agência espacial norte-americana, o problema está no túnel de transferência do módulo de serviço Zvezda (PrK), que já apresentava problemas há algum tempo. Um porta-voz da Nasa, cuja identidade não foi divulgada, ofereceu mais detalhes sobre o estado do módulo para a AFP:

— O túnel de transferência do módulo de serviço Zvezda, conhecido como PrK, sofre com rachaduras e vazamentos há algum tempo, e foi mitigado pela Roscosmos tanto quanto possível até o momento.

Os astronautas foram orientados a permanecer na cápsula enquanto o profissional russo trabalha para conter o vazamento no setor. Até agora, segundo a Roscosmos em comunicado obtido pela CNN Brasil, dois vazamentos de ar foram identificados, mas um já foi contido e não há ameaça imediata que ponha em risco a segurança da tripulação.

Aproximadamente duas horas depois da identificação do problema, a Nasa reverteu a ordem e informou aos astronautas que eles poderiam retornar à ISS, enquanto a agência e o segmento russo da estação examinavam a taxa de vazamento de ar.

Missão Crew-12

A Crew-12 corresponde à 12ª missão operacional de rotação de tripulação realizada pela SpaceX para a Estação Espacial Internacional (ISS), no âmbito do Programa de Tripulação Comercial da Nasa.

Lançada em fevereiro de 2026, a missão tem a função de substituir parte da equipe que atua na ISS, assegurando a continuidade das atividades científicas, técnicas e de manutenção desenvolvidas na estação.

A bordo da cápsula Crew Dragon seguiram os astronautas Jessica Meir e Jack Hathaway, da Nasa, a astronauta Sophie Adenot, da Agência Espacial Europeia (ESA), e o cosmonauta Andrey Fedyaev, da Roscosmos. Após o lançamento, a espaçonave realizou com sucesso o acoplamento ao módulo Harmony da ISS.

A previsão é de que os quatro integrantes permaneçam cerca de nove meses em órbita. Durante esse período, eles são responsáveis pela condução de experimentos científicos em ambiente de microgravidade, pelo monitoramento dos sistemas da estação e pela execução de atividades para a manutenção e o funcionamento do complexo orbital.

Entre as principais metas da missão estão pesquisas voltadas à saúde humana no espaço, ao desenvolvimento de novas tecnologias e à investigação dos efeitos da microgravidade sobre organismos vivos. Os estudos também devem contribuir para futuras missões de longa duração, especialmente as relacionadas aos programas de exploração da Lua e de Marte.

O que é a Estação Espacial Internacional (ISS)

A Estação Espacial Internacional (ISS) é um laboratório científico que orbita a Terra a aproximadamente 400 quilômetros de altitude. Considerada a maior estrutura já construída pela humanidade no espaço, ela serve como base para pesquisas em ambiente de microgravidade e mantém presença humana contínua desde 2000.

O projeto reúne a colaboração de diferentes países, entre eles Estados Unidos, Rússia, Canadá, Japão e integrantes da Europa. A estação é composta por módulos interligados que funcionam como laboratórios, áreas de trabalho, dormitórios e sistemas de suporte à vida para os astronautas.