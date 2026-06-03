Ciência e Tecnologia

Sonda MAVEN
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Após perder sinal, Nasa encerra missão que ajudou a explicar por que Marte perdeu sua atmosfera

Nave ficou incomunicável em dezembro de 2025 e deixa legado de mais de 800 estudos sobre a evolução do planeta vermelho

Leonardo Martins

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