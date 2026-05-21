Tecnologia de checagem de antecedentes ajuda empresas a evitar fraudes; assista 

O novo episódio do Radar de Inovação discute como a verificação de antecedentes e a análise de riscos têm se tornado ferramentas centrais para empresas na contratação de funcionários, prestadores de serviço e parceiros. A conversa aborda o crescimento das fraudes digitais e a necessidade de decisões mais rápidas e precisas em ambientes de negócios cada vez mais complexos. O convidado do programa é o CEO da BGC Brasil, Augusto Duarte.

A BGC Brasil atua com um software de gestão de risco que analisa pessoas, empresas e ativos a partir de diferentes bases de dados, incluindo histórico criminal, financeiro e referências educacionais e profissionais. O serviço é utilizado tanto em contratações em massa de prestadores terceirizados quanto em processos seletivos para cargos executivos, nos quais o nível de responsabilidade e exposição ao risco é maior.