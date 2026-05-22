SpaceX lança 12ª missão da Starship; veja como foi

A decolagem aconteceu por volta das 19h30min. SpaceX / Reprodução

A SpaceX realizou com sucesso, nesta sexta-feira (22), o lançamento da versão mais recente do foguete Starship. A decolagem aconteceu por volta das 19h30min e marcou o 12° voo da nave — sete meses após seu último lançamento. A nave retornou à Terra e pousou no mar por volta das 20h35min, cerca de uma hora após a decolagem.

A decolagem da base Starbase, no Texas, Estados Unidos, estava prevista para quinta-feira (21), porém, foi adiada. Com seus 124 metros de altura, o modelo atual do Starship é um pouco maior que o anterior e considerado o maior do mundo.

Dessa vez, a SpaceX não tentou recuperar o propulsor do foguete, manobra que já realizou no passado. O propulsor Super Heavy da SpaceX teria se separado do foguete Starship conforme o previsto, segundo o porta-voz da empresa, Dan Huot.

No entanto, o Super Heavy não completou a queima necessária para se direcionar de maneira controlada como era esperado pela empresa. Mesmo assim, o pouso foi "preciso", segundo Hout.

Adiamento

A SpaceX adiou na quinta-feira (21) o lançamento da versão mais recente de seu gigantesco foguete Starship para um voo de teste muito aguardado, antes da abertura de capital da empresa aeroespacial de Elon Musk.

Após várias interrupções e reinicializações da contagem regressiva, Huot afirmou que os engenheiros não conseguiriam resolver a tempo os problemas de última hora para decolar nesta quinta-feira.

Musk explicou rapidamente no X que "o pino hidráulico que mantém o braço da torre em seu lugar não se retraiu".

A tentativa frustrada na plataforma de lançamento do sul do Texas ocorre um dia depois de a SpaceX apresentar aos reguladores financeiros dos Estados Unidos seu pedido de abertura de capital, provavelmente em junho, no que se espera ser uma oferta pública inicial recorde.

Reformulações

Conforme o g1, a SpaceX redesenhou a nave, o sistema de propulsão e a plataforma de lançamento usados nas missões da Starship. A expectativa é que a nova missão teste os componentes atualizados.

A nova geração da Starship ganhou um sistema de propulsão totalmente reformulado e tanques de combustível maiores. A nave também recebeu tecnologias voltadas para missões de longa duração, entre elas um mecanismo de transferência de combustível em órbita.

A SpaceX quer usar uma nave de apoio para reabastecer a Starship no espaço e, no futuro, pretende alcançar uma frequência de até um lançamento por hora.

A companhia também protocolou um pedido de abertura de capital, etapa que permite que suas ações passem a ser negociadas na bolsa de valores.

Nos últimos meses, Elon Musk vinha indicando ao mercado que a SpaceX poderia atingir uma avaliação de US$ 1,75 trilhão. O valor supera com folga a receita anual da empresa, que foi de US$ 18,5 bilhões em 2025.