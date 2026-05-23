"Parem de mentir": astronautas da missão Artemis II são hostilizados durante visita ao Capitólio; veja vídeo

Victor Glover (à frente), Reid Wiseman e Jeremy Hansen (atrás) formaram a tripulação da missão junto com Christina Koch. Reprodução / X @theinfrmant

Os tripulantes da missão Artemis II, da Nasa, foram hostilizados por um homem durante um evento no Capitólio, em Washington, capital dos Estados Unidos. O episódio foi registrado em vídeo e ganhou repercussão nas redes sociais nos últimos dias.

As imagens mostram o momento em que o homem acompanha os quatro astronautas - Victor Glover, Christina Koch, Reid Wisemann e Jeremy Hansen - pelos corredores do prédio enquanto faz acusações sobre a veracidade das missões espaciais.

Em tom exaltado, ele afirma que os tripulantes "nunca foram ao espaço" e pede para que eles "parem de mentir".

O grupo havia participado de compromissos oficiais com autoridades quando foi abordado. Apesar das provocações, os astronautas seguiram caminhando e não reagiram às falas.

Além de questionar as viagens espaciais, o homem também mencionou uma suposta "operação psicológica" contra a população e fez referências religiosas, dizendo que "Deus está observando" os integrantes da missão e pedindo que eles "se arrependessem".

Veja o vídeo:

O que foi a missão Artemis II

A tripulação da Artemis II é formada pelos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da Nasa, além de Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense. A missão marcou o retorno de humanos a uma viagem ao redor da Lua após mais de cinco décadas desde o programa Apollo.

A missão foi realizada entre 1º e 10 de abril de 2026. Durante o período, a cápsula Orion percorreu uma trajetória em torno da Lua sem realizar pouso, em uma operação voltada ao teste de sistemas para futuras expedições espaciais.

O programa Artemis faz parte da estratégia da agência espacial americana para estabelecer uma presença contínua na Lua e preparar futuras missões tripuladas a Marte. A próxima etapa prevista é a Artemis III, que deve levar astronautas novamente à superfície lunar.

Veja como foi o lançamento da Artemis II