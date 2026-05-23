Ovo artificial gera pintinhos em projeto para "reviver" ave gigante extinta há séculos

Empresa tem como objetivo trazer de volta à vida espécie de ave gigante extinta há mais de 500 anos. Pixel-Shot / stock.adobe.com

A empresa norte-americana de engenharia genética Colossal Biosciences anunciou, nesta semana, o nascimento de pintinhos saudáveis gerados por um ovo artificial em Dallas, no Texas (EUA).

De acordo com a empresa, a realização desta etapa é fundamental do seu plano para tentar trazer de volta a espécie moa-gigante-da-ilha-sul (Dinornis robustus), uma ave gigante extinta há séculos originária da Nova Zelândia. As informações são da Folha de S.Paulo.

Ovo artificial

A tecnologia foi elaborada para gerar animais saudáveis com desenvolvimento, fertilidade e longevidade normais, reproduzindo as condições de um ovo natural.

— Usando nosso sistema, chocamos 26 pintinhos e agora estamos monitorando ativamente essas aves enquanto crescem — informou Ben Lamm, diretor executivo e cofundador da Colossal, à Reuters.

A estrutura do módulo artificial é composta por uma membrana geneticamente modificada à base de silicone colocada dentro de uma estrutura externa rígida. Essa membrana imita a função da casca do ovo, permitindo a troca gasosa necessária para que a ave embrionária respire oxigênio ao regular o movimento de gases e umidade.

Financiamento de US$ 15 milhões

Para "reviver" o pássaro, o projeto recebeu, em julho de 2025, um financiamento de US$ 15 milhões (quase R$ 83 milhões) de Peter Jackson, diretor da franquia O Senhor dos Anéis.

O cineasta é conhecido por sua paixão pela espécie e por ser um colecionador de ossos de moa, considerada a ave mais alta já registrada globalmente.

— No que diz respeito à saúde do mundo natural, esta é a notícia mais positiva que qualquer um de nós poderia esperar receber. É ótimo, estou me sentindo como uma criança animada de novo — afirmou Jackson.

Não é a primeira vez

Filhotes de lobo-terrível já haviam sido clonados em 2024. Colossal / Divulgação

Em outubro de 2024, a Colossal já havia anunciado o nascimento de três filhotes clonados de lobo-terrível, espécie extinta há mais de 10 mil anos.

A primeira dupla, nascida em 1º de outubro de 2024, é de dois machos, batizados como Romulus e Remus, em homenagem ao conto mitológico romano. Três meses depois, nasceu a fêmea Khaleesi, em homenagem à personagem de Game Of Thrones.

De acordo com a empresa, foi realizado um processo de extração de DNA de dois fósseis da espécie e 20 edições no código genético do lobo-cinzento, espécie viva mais próxima.

Sem ave-mãe

Ao contrário dos embriões de lobo que foram implantados em cadelas domesticadas como mães de aluguel, nenhuma espécie atual de pássaro é grande o bastante para botar um ovo de moa, com tamanho semelhante ao de uma bola de futebol.

Seu parente vivo mais próximo é o emu, uma ave não voadora da Austrália que pode atingir cerca de 1,80 metros de altura, enquanto a ave extinta há mais de 500 anos alcançava cerca de 3,6 metros.

— Para chocar um Dinornis, a Colossal precisa de uma forma de gestar o embrião. Não existe uma mãe de aluguel viva grande o suficiente para botar um ovo de moa, já que eles são cerca de oito vezes maiores que um ovo de emu — disse Lamm.

"Desextinção" é possível?

Em declaração ao portal New Science no ano de 2024, a cientista-chefe da companhia, Beth Shapiro, explicou que os animais recriados não são 100% iguais aos que existiam há séculos atrás.

— Não é possível trazer de volta algo que seja idêntico a uma espécie que já existiu — informou.

Segundo Marco Antonio Marinho, professor do Departamento de Ecologia, Zoologia e Genética do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o processo de formação de uma nova espécie acontece aos poucos, quando grupos vão mudando geneticamente com o tempo.