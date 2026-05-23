Ovo artificial gera pintinhos em projeto para "reviver" ave gigante extinta há séculos

A empresa norte-americana de engenharia genética Colossal Biosciences anunciou, nesta semana, o nascimento de pintinhos saudáveis gerados por um ovo artificial em Dallas, no Texas (EUA).
De acordo com a empresa, a realização desta etapa é fundamental do seu plano para tentar trazer de volta a espécie moa-gigante-da-ilha-sul (Dinornis robustus), uma ave gigante extinta há séculos originária da Nova Zelândia. As informações são da Folha de S.Paulo.
Ovo artificial
A tecnologia foi elaborada para gerar animais saudáveis com desenvolvimento, fertilidade e longevidade normais, reproduzindo as condições de um ovo natural.
— Usando nosso sistema, chocamos 26 pintinhos e agora estamos monitorando ativamente essas aves enquanto crescem — informou Ben Lamm, diretor executivo e cofundador da Colossal, à Reuters.
A estrutura do módulo artificial é composta por uma membrana geneticamente modificada à base de silicone colocada dentro de uma estrutura externa rígida. Essa membrana imita a função da casca do ovo, permitindo a troca gasosa necessária para que a ave embrionária respire oxigênio ao regular o movimento de gases e umidade.
Financiamento de US$ 15 milhões
Para "reviver" o pássaro, o projeto recebeu, em julho de 2025, um financiamento de US$ 15 milhões (quase R$ 83 milhões) de Peter Jackson, diretor da franquia O Senhor dos Anéis.
O cineasta é conhecido por sua paixão pela espécie e por ser um colecionador de ossos de moa, considerada a ave mais alta já registrada globalmente.
— No que diz respeito à saúde do mundo natural, esta é a notícia mais positiva que qualquer um de nós poderia esperar receber. É ótimo, estou me sentindo como uma criança animada de novo — afirmou Jackson.
Não é a primeira vez
Em outubro de 2024, a Colossal já havia anunciado o nascimento de três filhotes clonados de lobo-terrível, espécie extinta há mais de 10 mil anos.
A primeira dupla, nascida em 1º de outubro de 2024, é de dois machos, batizados como Romulus e Remus, em homenagem ao conto mitológico romano. Três meses depois, nasceu a fêmea Khaleesi, em homenagem à personagem de Game Of Thrones.
De acordo com a empresa, foi realizado um processo de extração de DNA de dois fósseis da espécie e 20 edições no código genético do lobo-cinzento, espécie viva mais próxima.
Sem ave-mãe
Ao contrário dos embriões de lobo que foram implantados em cadelas domesticadas como mães de aluguel, nenhuma espécie atual de pássaro é grande o bastante para botar um ovo de moa, com tamanho semelhante ao de uma bola de futebol.
Seu parente vivo mais próximo é o emu, uma ave não voadora da Austrália que pode atingir cerca de 1,80 metros de altura, enquanto a ave extinta há mais de 500 anos alcançava cerca de 3,6 metros.
— Para chocar um Dinornis, a Colossal precisa de uma forma de gestar o embrião. Não existe uma mãe de aluguel viva grande o suficiente para botar um ovo de moa, já que eles são cerca de oito vezes maiores que um ovo de emu — disse Lamm.
"Desextinção" é possível?
Em declaração ao portal New Science no ano de 2024, a cientista-chefe da companhia, Beth Shapiro, explicou que os animais recriados não são 100% iguais aos que existiam há séculos atrás.
— Não é possível trazer de volta algo que seja idêntico a uma espécie que já existiu — informou.
Segundo Marco Antonio Marinho, professor do Departamento de Ecologia, Zoologia e Genética do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o processo de formação de uma nova espécie acontece aos poucos, quando grupos vão mudando geneticamente com o tempo.
— Você pode até criar um animal, uma planta que seja, com características de uma espécie que já foi extinta. Isso pode ser feito pela mudança de genes. Então você pode modificar um indivíduo geneticamente para se parecer com o outro, que foi o caso do lobo-cinzento e do lobo-terrível. Mas isso não significa que estão trazendo a espécie de volta. Porque a espécie depende das populações e depende muito do ambiente onde ela está — complementa.