Ciência e Tecnologia

Jogo de ilusão
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O fim do "ver para crer"? Identificar uma deepfake está cada vez mais difícil; saiba como se proteger

Especialistas alertam que sinais clássicos de manipulação, como falhas na boca e nas mãos, estão desaparecendo com a evolução dos modelos generativos

Leonardo Martins

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