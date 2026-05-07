Nasa divulga novas imagens da missão Artemis II; veja fotos

A Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) divulgou, nesta quinta-feira (7), 12.217 novas imagens registradas por astronautas da missão Artemis II. Conforme a agência, essas são as primeiras fotos tiradas por humanos fora da órbita terrestre em mais de 50 anos.

As imagens revelam desde vistas da superfície lunar e do planeta Terra até registros do interior da cápsula espacial Órion, que abrigou os astronautas durante os 10 dias da missão, além de momentos da rotina da tripulação.

A missão Artemis II atingiu o ponto mais distante da Terra já alcançado por uma espaçonave tripulada, superando o recorde de 400.171 quilômetros estabelecido pela missão Apollo 13.

O objetivo da missão foi testar, pela primeira vez com tripulação, os sistemas de suporte à vida, navegação e comunicação da cápsula espacial Órion em espaço profundo.

A cápsula espacial Órion vista de uma das câmeras externas da nave. Reprodução / NASA

Quem eram os astronautas da Artemis II

Os quatro astronautas escolhidos para integrarem a missão foram Reid Wiseman, comandante da Artemis II, Victor Glove, piloto, Christina Koch, especialista de missão, e Jeremy Hansen, físico canadense.

Chistina foi a primeira mulher a ir em uma missão ao redor da Lua organizada pela Nasa, e Victor foi o primeiro homem negro.

Christina Koch, Jeremy Hansen, Victor Glover e Reid Wiseman reunidos dentro da cápsula espacial Órion. Reprodução / NASA

Novas missões Artemis

O cronograma imediato do programa Artemis prevê, ao menos, mais duas etapas tripuladas além da Artemis II – as missões III e IV – como parte de um esforço contínuo para estabelecer uma presença humana permanente no satélite natural.

A Nasa projeta o lançamento da Artemis III para "não antes de 2027", embora o setor aeroespacial aponte 2028 como uma estimativa mais realista.

Para viabilizar o desembarque, a agência ainda avalia módulos de pouso da SpaceX e da Blue Origin, enquanto a Axiom Space finaliza o desenvolvimento dos novos trajes espaciais.