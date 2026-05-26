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Nasa planeja 25 missões à Lua para construir base em três anos

Plano transforma a superfície lunar em etapa estratégica para futuras missões tripuladas a Marte; primeiras fases da iniciativa devem começar ainda em 2026

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