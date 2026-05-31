Meteoro explode no céu dos EUA e libera energia equivalente a 300 toneladas de dinamite

Bola de fogo foi identificada por satélites. Cooperative Institute for Research in the Atmosphere/CSU/CIRA e NOAA / AFP

Um meteoro que se dirigia para a Terra explodiu sobre o nordeste dos Estados Unidos neste sábado (30) e provocou uma série de estrondos que foram ouvidos na região com uma potência equivalente a 300 toneladas de TNT.

A bola de fogo se desintegrou sobre o nordeste de Massachusetts e o sudeste de New Hampshire às 14h06min locais (15h06min em Brasília), disse à AFP Jennifer Dooren, vice-diretora de imprensa da NASA, agência espacial norte-americana.

"Essa bola de fogo não estava associada a nenhuma chuva de meteoros atualmente ativa, mas era um objeto natural e não a reentrada de lixo espacial nem de um satélite", disse ela.

"Estima-se que a energia liberada na desintegração tenha sido equivalente a cerca de 300 toneladas de TNT, o que explica os fortes estrondos".

O meteoro viajava a mais de 120 mil quilômetros por hora a uma altitude de mais de 60 quilômetros quando se desintegrou.