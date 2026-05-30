Lua Azul e microlua: fenômenos acontecem ao mesmo tempo na última madrugada de maio

Neste domingo (31) a Lua está na sua fase cheia. Stefanie / stock.adobe.com

Os últimos instantes de maio reservam um espetáculo duplo. Entre a noite deste sábado (30) e a madrugada de domingo (31), o satélite natural da Terra se apresentará como Lua Azul e, ao mesmo tempo, como microlua. A coincidência desses dois eventos é considerada pouco comum na astronomia.

O fenômeno poderá ser observado de qualquer ponto do Brasil, e o melhor momento para apreciá-lo é a transição da noite de sábado para o início da madrugada de domingo. As informações são do g1.

Por que o nome "Lua Azul"?

Apesar do título, o satélite natural não exibirá nenhuma tonalidade azulada. O termo faz parte da tradição astronômica popular e descreve a segunda Lua Cheia dentro de um mesmo mês — algo que contraria o ritmo habitual, já que o ciclo tem apenas uma fase cheia mensal.

Esse descompasso no calendário ocorre, em média, a cada dois anos. O período entre duas luas cheias é de aproximadamente 29,5 dias. Para que o evento se materialize, são necessárias duas condições precisas: que a primeira Lua Cheia do mês surja logo no primeiro ou segundo dia, e que o mês tenha 31 dias, criando margem para uma segunda aparição.

Afastamento máximo diminui o tamanho aparente

Ao mesmo tempo, a órbita lunar, desta vez elíptica, levará a Lua ao ponto mais distante da Terra. Esse momento de maior afastamento recebe o nome de apogeu. Quando a Lua Cheia coincide com essa posição, o disco lunar parece menor e um pouco menos luminoso. É o que os astrônomos chamam de microlua.

Neste fim de semana, a distância entre a Terra e a Lua alcançará 406.135 quilômetros, bem acima da média de 384.000 quilômetros. Com isso, o brilho será sutilmente reduzido, e o tamanho aparente ligeiramente menor do que o observado em outras luas cheias.

Ainda assim, a diferença é discreta e dificilmente será notada sem instrumentos de comparação. Para o olhar leigo, a alteração visual é quase imperceptível.