Instants: saiba como funciona a nova ferramenta do Instagram 

O Instagram lançou, na quarta-feira (13), o Instants, novo recurso que possibilita registros temporários e espontâneos do dia a dia entre usuários.
De acordo com a página oficial da rede social, a ferramenta foi criada com o intuito de compartilhar momentos com os amigos de maneira mais fácil e divertida, "sem edições, sem pressão, apenas a vida acontecendo".
Como funciona?
A nova ferramenta permite postagens temporárias, casuais e sem filtros para os visualizadores. Ao contrário dos Stories, os Instants vão direto para a DM (Direct Message - mensagem direta, na tradução) dos seguidores.
O usuário pode escolher com quem deseja compartilhar seus Instants, seja com a lista de amigos próximos ou com seguidores que ele também siga.
O Instagram publicou um pequeno tutorial de como utilizar o novo recurso. (Confira abaixo)
Passo a passo:
- Acesse sua caixa de entrada do Instagram e toque na pequena pilha de fotos no canto inferior direito.
- Você pode adicionar uma legenda (ao contrário dos stories, a legenda é adicionada primeiro), mas não é possível edita-los depois disso.
- Escolha com quem você deseja compartilhar: Amigos Próximos ou seguidores que você também segue. Seus amigos podem reagir, responder e compartilhar Instants também.
- Toque no botão branco abaixo da câmera para compartilhar quantas vezes quiser. Um botão de desfazer aparecerá automaticamente no momento em que você compartilhar um Instant, caso queira cancelar o compartilhamento com amigos.
- Os Instants que você compartilhar serão exibidos como uma pilha de fotos na caixa de entrada dos seus amigos e desaparecerão depois de visualizados.
Outras formas de utilizar:
- Itens Arquivados: seus Instants compartilhados ficam salvos em um arquivo privado, que pode ser acessado apenas por você no canto superior direito do Instants.
- Resumo nos stories: é possível reunir Instants dos Itens Arquivados em um resumo e postar nos stories para todos os seus seguidores. Basta tocar em "Criar resumo" nos Itens Arquivados.
- Desfazer: compartilhou um Instant por engano? Toque no botão desfazer para remover o conteúdo rapidamente antes que seus amigos o vejam. Você também pode excluir um Instant dos Itens Arquivados para cancelar o compartilhamento com amigos que ainda não o abriram.
- Soneca: pressione e segure a pilha de Instants na sua caixa de entrada e deslize para a direita para deixar de vê-los temporariamente. Para voltar a ver os Instants, pressione e segure o mesmo local e deslize para a esquerda.
Apesar de já estar disponível na nova atualização da rede, a aplicação pode não ser compatível com alguns modelos de celular.