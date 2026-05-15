Instants: saiba como funciona a nova ferramenta do Instagram 

A atualização pode não ser compatível com todos os modelos de celular. Instagram / Divulgação

O Instagram lançou, na quarta-feira (13), o Instants, novo recurso que possibilita registros temporários e espontâneos do dia a dia entre usuários.

De acordo com a página oficial da rede social, a ferramenta foi criada com o intuito de compartilhar momentos com os amigos de maneira mais fácil e divertida, "sem edições, sem pressão, apenas a vida acontecendo".

Como funciona?

A nova ferramenta permite postagens temporárias, casuais e sem filtros para os visualizadores. Ao contrário dos Stories, os Instants vão direto para a DM (Direct Message - mensagem direta, na tradução) dos seguidores.

O usuário pode escolher com quem deseja compartilhar seus Instants, seja com a lista de amigos próximos ou com seguidores que ele também siga.

Amigos podem reagir às mensagens, responder e compartilhar Instants também. Instagram / Divulgação

O Instagram publicou um pequeno tutorial de como utilizar o novo recurso. (Confira abaixo)

Passo a passo:

Acesse sua caixa de entrada do Instagram e toque na pequena pilha de fotos no canto inferior direito. Você pode adicionar uma legenda (ao contrário dos stories, a legenda é adicionada primeiro), mas não é possível edita-los depois disso. Escolha com quem você deseja compartilhar: Amigos Próximos ou seguidores que você também segue. Seus amigos podem reagir, responder e compartilhar Instants também. Toque no botão branco abaixo da câmera para compartilhar quantas vezes quiser. Um botão de desfazer aparecerá automaticamente no momento em que você compartilhar um Instant, caso queira cancelar o compartilhamento com amigos. Os Instants que você compartilhar serão exibidos como uma pilha de fotos na caixa de entrada dos seus amigos e desaparecerão depois de visualizados.

Outras formas de utilizar:

Itens Arquivados: seus Instants compartilhados ficam salvos em um arquivo privado, que pode ser acessado apenas por você no canto superior direito do Instants.

seus Instants compartilhados ficam salvos em um arquivo privado, que pode ser acessado apenas por você no canto superior direito do Instants. Resumo nos stories: é possível reunir Instants dos Itens Arquivados em um resumo e postar nos stories para todos os seus seguidores. Basta tocar em "Criar resumo" nos Itens Arquivados.

é possível reunir Instants dos Itens Arquivados em um resumo e postar nos stories para todos os seus seguidores. Basta tocar em "Criar resumo" nos Itens Arquivados. Desfazer: compartilhou um Instant por engano? Toque no botão desfazer para remover o conteúdo rapidamente antes que seus amigos o vejam. Você também pode excluir um Instant dos Itens Arquivados para cancelar o compartilhamento com amigos que ainda não o abriram.

compartilhou um Instant por engano? Toque no botão desfazer para remover o conteúdo rapidamente antes que seus amigos o vejam. Você também pode excluir um Instant dos Itens Arquivados para cancelar o compartilhamento com amigos que ainda não o abriram. Soneca: pressione e segure a pilha de Instants na sua caixa de entrada e deslize para a direita para deixar de vê-los temporariamente. Para voltar a ver os Instants, pressione e segure o mesmo local e deslize para a esquerda.