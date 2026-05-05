Governo altera classificação indicativa do Youtube; entenda o que muda

Plataforma de vídeos ainda pode recorrer da decisão. Proxima Studio / adobe.stock.com

A classificação indicativa do Youtube foi alterada de 14 para 16 anos pela governo federal. A mudança ocorre após Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) emitir nota técnica apontando a presença de conteúdo prejudicial para menores de idade.

Um dos fatores citados na nota para defender a medida é a circulação de conteúdos como as novelas de frutas, produzidas com inteligência artificial e que podem abordar temas como tráfico, violência doméstica e abuso.

"Cabe citar uma nova leva de animações que tem sido amplamente difundidas na plataforma, conhecida pelo público brasileiro como 'novelas de frutas'. Os personagens são frutas e vegetais com características humanas, geralmente com aparência atrativa para o público infantojuvenil, com traços semelhantes aos de animações populares. Contudo, as histórias apresentam temas complexos, como apelo sexual, violência doméstica, preconceito, assassinatos, estupros, tráfico de drogas e uso de entorpecentes", diz a nota.

De acordo com o g1, o YouTube, tem até dias após a publicação no Diário Oficial da União para recorrer da decisão.