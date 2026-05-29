Foguete da Blue Origin explode durante teste na Flórida, nos EUA; veja vídeo

O foguete New Glenn, da Blue Origin, explodiu na quinta-feira (28) na plataforma de lançamento de Cabo Canaveral, na Flórida. O acidente foi registrado em vídeo, onde é possível ver fumaça saindo da parte inferior do veículo, que tem 98 metros de altura, antes de ser completamente envolvido por uma enorme bola de fogo.

Nas redes sociais, a empresa de Jeff Bezos informou que "todos os funcionários foram localizados". "Registramos uma anomalia durante o teste de ignição de hoje", afirmou em um breve comunicado.

"É muito cedo para saber a causa, mas já estamos trabalhando para descobrir", afirmou Bezos na rede social X pouco depois da explosão. "Um dia muito difícil, mas vamos reconstruir tudo o que for preciso e voltaremos a voar. Vale a pena", acrescentou.

A explosão é o revés mais recente para o também fundador da Amazon, envolvido em uma disputa frenética com Elon Musk e a sua empresa SpaceX pela exploração espacial.

Após a explosão do foguete da Blue Origin, uma enorme bola de fogo foi vista no céu. JohnCn (@JConcilus) on X / UGC/AFP

O New Glenn é a base das ambições espaciais da Blue Origin, em uma disputa com o foguete Starship, o maior da história, desenvolvido pela SpaceX. Elon Musk expressou condolências e classificou o acidente como "muito infeliz".

No mês passado, o foguete da Blue Origin fracassou em uma missão para colocar um satélite de comunicações na órbita correta, o que deu origem a uma investigação. Embora a empresa tenha reutilizado e recuperado com sucesso um propulsor do foguete New Glenn, a missão não tripulada não conseguiu colocar em órbita o satélite da empresa AST SpaceMobile.

Nasa

O congressista da Flórida Mike Haridopolos, cujo distrito inclui Cabo Canaveral, afirmou em um comunicado no X que entrou em contato com o administrador da Nasa, Jared Isaacman. "Estou grato por não haver relatos de feridos e agradecido pelos serviços de emergência, engenheiros e equipes de lançamento que agiram rapidamente", disse Haridopolos.

A Nasa e a Blue Origin colaboram no desenvolvimento de um módulo de pouso lunar para as missões Artemis. "O voo espacial não perdoa e desenvolver uma nova capacidade de lançamento de carga pesada é extraordinariamente difícil", escreveu Isaacman no X.

"Vamos trabalhar com nossos parceiros para apoiar uma investigação completa dessa anomalia, avaliar o impacto nas missões de curto prazo e voltar a lançar foguetes", acrescentou.