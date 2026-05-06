Empresa do RS aposta em dados e automação para fortalecer a comunicação direta com clientes 

O novo episódio do Radar de Inovação recebe Jonatas Abbott, CEO da Dinamize, empresa gaúcha de tecnologia com mais de 25 anos de atuação no mercado digital de marketing. A conversa aborda a trajetória da companhia, as transformações do marketing digital ao longo das últimas décadas e o papel da tecnologia — especialmente da automação e da inteligência artificial — na relação entre marcas e consumidores.
Ao longo da entrevista, o executivo explica como a Dinamize passou por uma mudança estratégica ao concentrar sua atuação em soluções de comunicação direta baseadas em dados, com destaque para o e-mail marketing. Segundo Abbott, apesar das previsões recorrentes sobre o fim dessa ferramenta, o e-mail segue relevante por oferecer alto impacto, baixo custo e controle direto sobre a base de clientes.
O episódio também aprofunda o funcionamento da plataforma da Dinamize, que integra automações como disparos segmentados, recuperação de carrinho abandonado, pop-ups, SMS e WhatsApp, sempre a partir do comportamento do consumidor. Abbott destaca que a base de dados se tornou um dos principais ativos das empresas e defende uma visão menos ansiosa sobre tendências tecnológicas, ressaltando que ferramentas como a inteligência artificial ampliam a eficiência do marketing, mas não substituem fundamentos como produto, escala e comunicação bem estruturada.