Empresa do RS aposta em dados e automação para fortalecer a comunicação direta com clientes 

O novo episódio do Radar de Inovação recebe Jonatas Abbott, CEO da Dinamize, empresa gaúcha de tecnologia com mais de 25 anos de atuação no mercado digital de marketing. A conversa aborda a trajetória da companhia, as transformações do marketing digital ao longo das últimas décadas e o papel da tecnologia — especialmente da automação e da inteligência artificial — na relação entre marcas e consumidores.

Ao longo da entrevista, o executivo explica como a Dinamize passou por uma mudança estratégica ao concentrar sua atuação em soluções de comunicação direta baseadas em dados, com destaque para o e-mail marketing. Segundo Abbott, apesar das previsões recorrentes sobre o fim dessa ferramenta, o e-mail segue relevante por oferecer alto impacto, baixo custo e controle direto sobre a base de clientes.

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