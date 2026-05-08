Discord caiu? Plataforma apresenta instabilidade nesta sexta-feira

Plataforma ainda não informou previsão para a resolução do problema. Daniel Chetroni / stock.adobe.com

O Discord, aplicativo de comunicação por voz, vídeo e texto, apresenta instabilidade nesta sexta-feira (8).

De acordo com Downdetector, site que monitora falhas em serviços digitais, usuários apontaram dificuldades para concluir operações por volta das 16h (horário de Brasília).

Segundo a plataforma, o pico de reclamações ultrapassou os 500 registros. Por volta das 16h30min, o site já relatava mais de 1,4 mil falhas no app.

Problemas envolvendo login e acesso ao aplicativo móvel e web estão entre as principais queixas relatadas.

Discord notificou o problema

Segundo o TecMundo, o Discord notificou no site oficial de status da plataforma o problema.

Atualização feita na página informou que o app estava “investigando erros nos nossos sistemas de API”.

Às 16h24min, o site informou ter encontrado o problema: "Muitos usuários não conseguem iniciar suas sessões neste momento”.

Até o momento, o Discord ainda não passou previsão de restabelecimento de seus serviços nem informou qual a causa da complicação.