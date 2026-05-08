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Discord caiu? Plataforma apresenta instabilidade nesta sexta-feira

Downdetector, site que monitora serviços digitais, apontou que usuários relataram dificuldades para concluir operações na tarde desta sexta-feira

Zero Hora

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