WhatsApp vai parar de funcionar em alguns celulares em 2026; veja quais são

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Atualmente, aplicativo roda em telefones com Android 5.0 ou superior. FABIO PRINCIPE / stock.adobe.com

O WhatsApp, um dos aplicativos de comunicação mais utilizados no Brasil, anunciou que vai deixar de operar em telefones com sistema operacional Android 5.0 e 5.1. A atualização entra em vigor no dia 8 de setembro deste ano.

A partir dessa data, o aplicativo de mensagens será compatível apenas com telefones que rodam o sistema Android acima do 6.0. A atualização faz parte de uma diretriz da Meta, empresa dona do WhatsApp, para priorizar versões mais recentes dos sistemas operacionais.

Este tipo de atualização é comum no WhatsApp. A Meta explica que telefones mais antigos podem não ter capacidade para receber importantes atualizações de segurança ou de funcionalidades do aplicativo, por isso deixam de rodar a ferramenta.

Celulares que perderão acesso ao WhatsApp em 2026

Não há uma lista que especifique quais aparelhos deixarão de rodar o WhatsApp após a atualização. A Meta apenas informa com quais sistemas o aplicativo é compatível. A seguir, confira os celulares com sistema operacional a 6.0. Em iPhones, o WhatsApp roda em modelos com o iOS 15.1 ou superior.

Samsung : Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend e Galaxy J2

: Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend e Galaxy J2 LG : Optimus L3, Optimus L5, Optmius L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual e Optimus L5 II

: Optimus L3, Optimus L5, Optmius L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual e Optimus L5 II Motorola : Moto G, Moto E (1ª geração)

: Moto G, Moto E (1ª geração) Sony : Sony Xperia Z2 e Z3

: Sony Xperia Z2 e Z3 Huawi : Ascend Mate, Ascend G749 e Ascend D2

: Ascend Mate, Ascend G749 e Ascend D2 HTC : modelos mais antigos

: modelos mais antigos Apple: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus

Como verificar o sistema operacional do seu celular

A reportagem de Zero Hora montou um passo a passo que mostra como verificar o sistema operacional do seu celular. Veja abaixo.

Android

Clique no ícone de Configurações do celular, que costuma ser identificado por engrenagens Depois, seleciona a opção Sobre o dispositivo Procure pela informação que diz modelo ou versão do Android Em alguns modelos, é necessário acessar, ainda, a aba informações do software

iPhone (iOS)