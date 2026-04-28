WhatsApp vai parar de funcionar em alguns celulares em 2026; veja quais são

O WhatsApp, um dos aplicativos de comunicação mais utilizados no Brasil, anunciou que vai deixar de operar em telefones com sistema operacional Android 5.0 e 5.1. A atualização entra em vigor no dia 8 de setembro deste ano.
A partir dessa data, o aplicativo de mensagens será compatível apenas com telefones que rodam o sistema Android acima do 6.0. A atualização faz parte de uma diretriz da Meta, empresa dona do WhatsApp, para priorizar versões mais recentes dos sistemas operacionais.
Este tipo de atualização é comum no WhatsApp. A Meta explica que telefones mais antigos podem não ter capacidade para receber importantes atualizações de segurança ou de funcionalidades do aplicativo, por isso deixam de rodar a ferramenta.
Celulares que perderão acesso ao WhatsApp em 2026
Não há uma lista que especifique quais aparelhos deixarão de rodar o WhatsApp após a atualização. A Meta apenas informa com quais sistemas o aplicativo é compatível. A seguir, confira os celulares com sistema operacional a 6.0. Em iPhones, o WhatsApp roda em modelos com o iOS 15.1 ou superior.
- Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend e Galaxy J2
- LG: Optimus L3, Optimus L5, Optmius L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual e Optimus L5 II
- Motorola: Moto G, Moto E (1ª geração)
- Sony: Sony Xperia Z2 e Z3
- Huawi: Ascend Mate, Ascend G749 e Ascend D2
- HTC: modelos mais antigos
- Apple: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus
Como verificar o sistema operacional do seu celular
A reportagem de Zero Hora montou um passo a passo que mostra como verificar o sistema operacional do seu celular. Veja abaixo.
Android
- Clique no ícone de Configurações do celular, que costuma ser identificado por engrenagens
- Depois, seleciona a opção Sobre o dispositivo
- Procure pela informação que diz modelo ou versão do Android
- Em alguns modelos, é necessário acessar, ainda, a aba informações do software
iPhone (iOS)
- Clique em ajustes, no ícone das engrenagens
- Selecione a opção geral
- Após, clique em atualização de software