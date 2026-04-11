Ciência e Tecnologia

Balanço da expedição
Notícia

"Uma nova era de exploração do espaço": quais foram os resultados concretos da missão Artemis II

Viagem pavimentou caminho para novas incursões em torno da Lua, que oferece recursos de interesse econômico

Sofia Lungui

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