"Temos um belo nascer da Lua": diz comandante após lançamento bem-sucedido da missão tripulada Artemis II

Um enorme foguete da Nasa com quatro astronautas a bordo foi lançado nesta quarta-feira (1º) para iniciar uma muito aguardada jornada na Lua, no primeiro sobrevoo tripulado do satélite natural da Terra em mais de 50 anos. Foi o início da missão Artemis II, que deve ficar 10 dias no espaço, orbitando a Lua.

Com um forte rugido que reverberou muito além da plataforma de lançamento, o enorme foguete laranja e branco levando a bordo os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da Nasa, e Jeremy Hansen, da CSA, decolou do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, por volta das 18h35min locais (19h35min de Brasília).

Após a separação do primeiro estágio do foguete, quando os propulsores são ejetados da cápsula Orion, o comandante da missão, Wiseman descreveu o que viu:

Temos um belo nascer da Lua. Estamos indo direto para ele REID WISEMAN Comandante da Artemis II

Enquanto isso, da base de lançamento, no Cabo Canaveral, um espectador vibrava:

— Vamos para a Lua! — gritou, empolgado.

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Entenda o objetivo da missão

Este é o primeiro voo de teste tripulado da Nasa na campanha Artemis. O objetivo, neste momento, é confirmar se os sistemas da espaçonave Orion operam no espaço profundo conforme planejado, de modo a dar suporte a astronautas — e preparar o terreno para o estabelecimento de uma presença permanente na Lua.

Na "Era de Ouro da exploração e inovação", as missões Artemis permitirão que os astronautas explorem a Lua em busca de descobertas científicas e benefícios econômicos, e ajudarão a impulsionar as primeiras missões tripuladas a Marte, conforme a agência espacial norte-americana. As iniciativas unem diversas nações, incluindo o Brasil.

O astrônomo, professor e diretor do Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Thiago Signorini Gonçalves, analisa a missão com cautela. As expedições são caras e não necessariamente trazem o maior retorno científico – telescópios e missões não tripuladas são mais baratas e têm maior retorno, pois já têm alta capacidade de exploração e de descobertas científicas.

A etapa é o passo seguinte nos testes de tecnologias, incluindo os sistemas de lançamento de foguetes e de suporte à tripulação, como preparação para a terceira missão, que trará mais complexidades, além da presença da tripulação. O objetivo é garantir que, quando os astronautas finalmente pisarem na Lua, tudo esteja dentro das expectativas.

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