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10 dias no espaço
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"Temos um belo nascer da Lua": diz comandante após lançamento bem-sucedido da missão tripulada Artemis II

Quatro astronautas estão a bordo da cápsula Orion, que decolou nesta quarta-feira, dos EUA, rumo a um feito histórico pela primeira vez em 50 anos

AFP

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