Roblox terá novas regras para aumentar a segurança de crianças e adolescentes: "Meu filho tinha crises de raiva"

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No ano passado, a consultora de negócios Graziela Marques da Silva, de Gravataí, na Região Metropolitana, decidiu restringir ao máximo o uso da plataforma Roblox depois de perceber efeitos negativos sobre os filhos:

— Meu filho ficou extremamente violento, tinha crises de raiva horríveis toda vez que eu pedia para desligar o jogo, era um estresse absurdo. O celular, no geral, se torna viciante. Hoje eu consegui melhorar muito a qualidade de vida dele com esporte e com brincadeiras na rua, ao ar livre.

Mãe de Benício, 6 anos, e Olívia, 8, ela buscou no esporte alternativas para engajar os filhos em brincadeiras longe das telas. Para ampliar o controle dos pais e responsáveis, novas medidas de proteção foram anunciadas pela plataforma de jogos voltadas à proteção de usuários com menos de 16 anos.

A partir de junho, o app terá três tipos de contas:

Roblox Kids: crianças de 5 a 8 anos

crianças de 5 a 8 anos Roblox Select: crianças e adolescentes de 9 a 15 anos

crianças e adolescentes de 9 a 15 anos Versão padrão do Roblox: usuários a partir de 16 anos

A partir de junho, usuários do Roblox serão segmentados por idade. ink drop / stock.adobe.com

As mudanças irão valer em todo o mundo. Na modalidade Kids, por exemplo, as contas terão uma cor de fundo diferente, para que os pais possam identificar se os filhos estão acessando a versão adequada.

Os usuários serão segmentados a partir da verificação de idade, recurso adotado desde janeiro para liberar o acesso ao chat. A medida provocou protesto dentro do jogo, com cartazes virtuais criados pelas crianças com frases como "quero injustiça", gerando repercussão e piadas nas redes sociais.

Os mecanismos de proteção surgem após denúncias de disseminação de conteúdos inadequados para crianças e adolescentes. Além disso, nas novas regras do ECA Digital, em vigor desde março, os jogos Roblox, Fortnite e Free Fire foram classificados como não recomendados a menores de 16 anos.

Como funciona o Roblox?

A preocupação de mães e pais geralmente está acompanhada de dúvidas sobre o funcionamento da ferramenta. A grande particularidade do Roblox é que se trata de uma plataforma em que os próprios usuários podem desenvolver jogos e compartilhar com os demais.

O app já contabiliza milhões de games de diferentes tipos e formatos, como de de terror, RPG, aventura, corrida, tiro, quebra-cabeça. Trata-se de um metaverso, diz o professor do curso de Jogos Digitais da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Maurício Bammann Gehling:

— Metaverso é uma plataforma que é muito fácil acessar, em que as pessoas podem ter liberdade de consumir vários conteúdos, ou até criar os conteúdos, o Roblox é exatamente isso.

Na avaliação do professor do curso de Jogos Digitais da Universidade Feevale, Eduardo Müller, nesse contexto, alguns riscos podem surgir:

— A partir do momento em que se permite que o usuário crie o seu próprio conteúdo dentro da plataforma, isso também gera alguns problemas. É preciso haver uma moderação do conteúdo por parte da plataforma, assim como a Uber tem responsabilidade sobre os motoristas que atuam no aplicativo, por exemplo.

A plataforma é semelhante a outras, como Minecraft, com recompensas e chats. O diferencial é essa permissão de que os usuários criem jogos. Segundo Müller, isso pode favorecer a ação de usuários mal-intencionados:

— A maneira como as interações ocorrem saiu do controle da plataforma, tornando esse tipo de interação indevida mais facilitado. Ficou mais fácil para que um adulto com más intenções consiga interagir com uma criança, por exemplo. Não que não fosse possível em outras plataformas. Mas o Roblox é mais permissivo, e isso precisa ser evitado.

O professor ressalta que a ferramenta pode também proporcionar benefícios às crianças, como o estímulo do raciocínio lógico, por trabalhar com criatividade. Para os menores, existe o recurso de programação em blocos, que auxilia na compreensão dos pilares do pensamento computacional.

Contudo, pais e responsáveis devem tomar uma série de cuidados, especialmente por se tratar de um app gratuito utilizado principalmente no celular, facilmente acessado sem supervisão. O jogo também está disponível para computador e para consoles de videogame, como Xbox.

Buscando alternativas

Graziela levou os filhos para o esporte. Eles frequentam aulas de jiu-jitsu e, nos momentos de lazer, gostam de pintar telas e brincar de massinha de modelar. Como a consultora trabalha de casa, consegue ter mais controle sobre as atividades diárias dos filhos.

Para a servidora pública Letícia Mallmann, de Canoas, também na Região Metropolitana, a rotina é mais agitada e não é possível acompanhar tão de perto as crianças. Mesmo com a ajuda do marido, ela diz que é difícil controlar o uso das telas por parte dos três filhos, Henrique, Bianca e Cecília.

— O mais velho tem 12 anos, a do meio tem 9 e a pequena tem 6. Eles têm celulares próprios e jogam Roblox. O mais velho joga bastante. Ele joga outras coisas, mas o Roblox é um dos que ele joga muito, especialmente em grupos com os colegas. Quando saiu essa questão da limitação do chat eles ficaram revoltados. Conversei bastante com eles sobre isso — relata.

A família tenta levar as crianças para a rua, principalmente aos finais de semana, incentivando passatempos como andar de bicicleta. Mesmo assim, Letícia conta que sente dificuldade, especialmente por não compreender bem como funciona o Roblox.

A plataforma conta com jogos que são criados pelos usuários. Roblox / Reprodução

Na visão da jornalista Vívian Gamba, de Porto Alegre, mãe de Enrico, 12 anos, o principal risco é o contato com estranhos. Ela tenta impor limites, mas também sente dificuldades:

— Já fizemos algumas conversas nas quais provoco uma situação hipotética para testar a resposta dele. E muitas vezes me surpreendi como que, sob ameaça, as crianças realmente podem ceder, e reforcei a orientação. Ele só interage com perfis de amigos, acredito que essa é uma boa estratégia para evitar alguns problemas — conta.

Além da regra de não interagir com estranhos, ela combinou com o filho momentos específicos para o uso, o que ajudou a equilibrar a rotina.

— Hoje o Roblox é o meu jogo favorito. Conheci através de amigos que jogavam e acabei me interessando. Jogo desde 2022. Geralmente jogo à tarde, quando volto da escola, e nos finais de semana, em outros horários. Jogo quase todos os dias — diz Enrico.

Supervisão e conexão

Na avaliação da psicóloga Giovanna de Bortoli, os pais não devem banir o acesso ao Roblox, mas é importante acompanhar a atividade online dos filhos e estabelecer um equilíbrio, para não gerar dependência. Conforme a especialista em Gestão em Psicologia Escolar, o maior risco é a interação com desconhecidos.

O chat online permite que estranhos entrem em contato, podendo enviar links maliciosos, conteúdos sexuais ou violentos sem filtros adequados. Isso também pode facilitar o grooming, estratégia por meio da qual adultos mal-intencionados criam vínculos afetivos com crianças e jovens para isolá-los da família e da rede de apoio – uma forma de aliciamento online.

Esses problemas podem ser evitados ou identificados por meio de diálogos. Muitas vezes, o sinal de alerta pode acender em meio a essas conversas.

— É importante ter um momento de conversa com essa criança e esse adolescente para que possa se explorar não só o que acontece no chat, o que acontece no jogo, mas também ir criando uma conexão e um vínculo com essa criança, para que ela consiga trazer tudo o que aparece na vida dela, e entender o jogo da perspectiva deles — explica Giovanna.

Frequentemente, golpistas utilizam plataformas como Roblox, Minecraft e Fortnite para criar espaços de falso acolhimento e manipular jovens sem supervisão. Outro ponto problemático é que o jogo é desenhado para estimular a liberação de dopamina. No cérebro jovem, que possui alta plasticidade e maturação incompleta, isso gera uma alta capacidade de vício.

Se o jogo é a única forma que a criança encontra de vínculos afetivos quando está em casa, aí o risco é muito maior. GIOVANNA DE BORTOLI Psicóloga

Por isso, além de criar espaços de escuta, é fundamental desenvolver estratégias para incentivar que os pequenos se engajem em atividades alternativas longe das telas. A conexão com a família pode contribuir.

— Se o jogo é a única forma que a criança encontra de vínculos afetivos quando está em casa, aí o risco é muito maior. Essa regulação dentro de casa vai passar por uma regulação do tempo de uso de telas e de organização de rotina, para que a criança consiga estar desenvolvendo não só a parte física, mas também os aspectos emocionais de forma completa — argumenta.

Pais devem tentar entender o jogo pela perspectiva dos jovens. Roblox / Reprodução

Em relação ao uso de telas, valem as orientações gerais, que se estendem a outras atividades no ambiente digital e outros dispositivos, para além do celular. Conforme a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS):

De 6 a 10 anos – usar os dispositivos até duas horas por dia

– usar os dispositivos até duas horas por dia De 11 a 17 anos – até três horas por dia

Uma boa dica é alternar entre telas passivas, como a televisão, e telas ativas, como jogar Roblox, garantindo tempo para o ócio e a convivência familiar. Giovanna ressalta que os cuidados devem se estender a toda a família, uma vez que muitas crianças acabam encontrando formas de usar o jogo mesmo quando os pais tiram o celular, pedindo emprestado ao avô ou tio, por exemplo. Por isso, é importante que todos sejam conscientizados.