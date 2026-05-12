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Em junho
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Roblox terá novas regras para aumentar a segurança de crianças e adolescentes: "Meu filho tinha crises de raiva"

Especialistas alertam que pais devem ficar atentos às atividades dos filhos no app; entenda como funciona a plataforma

Sofia Lungui

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