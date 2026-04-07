Pote de Nutella flutua dentro da cápsula da Artemis II durante live; veja vídeo

O lançamento da missão Artemis II voltou a atiçar a curiosidade do público sobre a vida no espaço e os hábitos da tripulação dentro da Órion, cápsula espacial que a levou até o ponto mais distante da Terra nesta segunda-feira (6). Como os astronautas vivem? O que fazem? Como se comunicam? E o mais importante: do que se alimentam?

Dentre os diversos detalhes que chamam atenção na Artemis II, um vídeo que viralizou parece ser uma resposta aos questionamentos. Nas imagens, os astronautas estão dentro da cápsula espacial, ao lado de um pote de Nutella que aparece flutuando na gravidade zero, quando estavam a quatro minutos de bater o recorde da Apollo 13, na década de 70, e atingir o mais distante da Terra.

A presença do pote em um local incomum se tornou motivo de discussão nas redes sociais. Afinal, astronautas podem comer Nutella dentro da nave? A resposta é sim. Mas, como não se pode viver só de chocolate, a tripulação ainda conta com cerca de 189 outras opções de refeição que foram planejadas para abastecer a Artemis II. Confira algumas opções a seguir.

Quem são os astronautas da Artemis II?

Os quatro astronautas escolhidos para integrarem a missão são Reid Wiseman, comandante da Artemis II, Victor Glove, piloto, Christina Koch, especialista de missão, e Jeremy Hansen, físico canadense. Os astronautas serão os primeiros humanos a se afastar da Terra em mais de meio século.

Chistina é a primeira mulher a ir em uma missão ao redor da Lua organizada pela Nasa, e Victor é o primeiro homem negro.

O que os astronautas comem no espaço?

Cada astronauta escolhe previamente o que vai comer durante a missão. A decisão garante conforto emocional para os membros da tripulação e os ajuda a criar conexões entre si, algo essencial para uma viagem que exige confinamento durante dias no espaço profundo.

Agora um detalhe: as refeições são desidratadas, termoestabilizadas ou prontas para consumo, com data de validade extensa e preparação para a microgravidade. Ou seja, nada é fresco como é aqui na Terra, e tudo é pensado até a mínima caloria.

Entre as opções no cardápio espacial estão: café, chá e bebidas energéticas, bolos, cookies e chocolates (como a Nutella, por exemplo), nozes, amêndoas e manteigas vegetais, tortilhas, pudim e macarrão com queijo, o famoso mac and cheese.

Além disso, existem cinco opções de molhos picantes a bordo, pois o paladar humano muda na microgravidade e torna os sabores menos intensos.

Em uma postagem no X, os astronautas da missão revelaram suas refeições armazenadas em sacos plásticos:

— No espaço você come toda a sua comida em sacos de algum tipo, plástico ou alumínio. Isso ocorre porque temos que hidratar muitas das nossas comidas. Temos um coquetel de camarão, por exemplo, já hidratado. O camarão absorve a água e, na verdade, é bem gostoso — explicou Christina Koch.

Como os astronautas se alimentam durante a missão?

O modo de preparo é outro fator peculiar. Não há como montar uma cozinha dentro da cápsula espacial e, por isso, a tripulação depende da tecnologia para se alimentar.

Um aquecedor compacto, por exemplo, permite o consumo de refeições quentes. Embalagens evitam migalhas ou resíduos soltos e a comida é reidratada com água da própria nave.

De toda a forma, a comida é um elemento muito importante para garantir o sucesso da Artemis II. Do macarrão com queijo até o pote de nutella, cada refeição é pensada para garantir a segurança e o conforto dos astronautas.